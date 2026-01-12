"קאריק המועמד הבכיר למאמן הזמני של יונייטד"

חלון ההעברות של חודש ינואר פה כבר תקופה ונמצא בעיצומו, כשגם היום (ראשון) ישנן שמועות רבות ועסקאות שנרקמות בעולם הכדורגל, לקראת החצי האחרון והמכריע של העונה. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר.

דיווחים חמים

# על פי דיווחים בממלכה, מייקל קאריק הפך להיות המועמד המוביל לתפקיד המאמן הזמני של מנצ’סטר יונייטד. אקס הקבוצה התחרה על התפקיד עם אולה גונאר סולשיאר, אך כעת נראה כי קשר העבר הוא הפייבוריט של ההנהלה.

# דיווחים נוספים באנגליה, מצביעים על כך שטוטנהאם מגבים את העניין שלהם בקונור גלאגר. עוד נאמר כי אתלטיקו מדריד לא יתנו לקשר לעזוב בהשאלה, אלא רק בעסקה קבועה בסכום הנכון.

# על פי העיתונאי המוערך ג’אנלוקה די מריציו, רומא פתחה בשיחות עם אסטון וילה בה הביעה את רצונה להשאיל את דונייל מאלן. כעת העסקה נמצאת עוד בשלב מוקדם, כשצריך לקבל את אישור המועדון וגם זה של השחקן.