יום שני, 12.01.2026 שעה 09:06
המעבר בסכנה? דיווח: מכשול בעסקת טאבי לסלטיק

על פי הדיווחים, הבדיקות הרפואיות של הקיצוני העידו על כך שהוא צריך לעבור ניתוח ועכשיו הסקוטים עשויים "לחזור אליו בקיץ ולפנות למטרות אחרות"

ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)
בשבוע שעבר ג’וסלין טאבי כבר נפרד מחבריו בהפועל פתח תקווה, לקראת החתימה בסלטיק. כבר אז, העסקה על הקיצוני, ששיחק בקבוצה מפתח תקווה בשנה וחצי האחרונות ושייך למכבי נתניה, סוכמה והוערכה בסכום שקרוב ל-2.8 מיליון אירו.

אלא שדיווח ב-’The Herald’ האירי טוען כי “תקוותיה של סלטיק לגבי טאבי התערערו עקב פציעה של השחקן”. על פי אותו מקור מאירלנד, הבדיקות הרפואיות הראו כי הכנף זקוק לניתוח עקב בעיה רפואית.

באותו דיווח נטען גם כי העסקה כבר לא בטוח תקרה: “סלטיק עשויה לחזור לאופציית טאבי בקיץ, אך כעת נראה כי היא תפנה את תשומת ליבה למטרות אחרות לאחר המכשול האחרון בתוכניות לחזק את הסגל החדש”.

טאבי בן ה-20 עלה ליגה עם הפועל פ”ת אחרי שהושאל אליה מנתניה, והוא הושאל פעם נוספת למלאבסים גם אחרי עליית הליגה. העונה יש לו 12 הופעות בהן רשם שני שערים ושני בישולים, ואשתקד בלאומית רשם חמישה שערים ושלושה בישולים ב-27 הופעות.

