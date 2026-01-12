יום שני, 12.01.2026 שעה 20:35
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2423-2518מ.ס קריית ים7
2427-2617הפועל כפר שלם8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2120-2017הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1726-2218הפועל נוף הגליל14
1729-1617הפועל עפולה15
1522-1917הפועל חדרה16

דקה 79: מכבי פ"ת - הפועל ר"ג 0:2

ליגה לאומית, מחזור 18: מוליכת הטבלה שולטת וביתרון כפול משערים נהדרים של עידו כהן ומוחמד חטיב. עוד כעת: עפולה - כפר שלם 1:1, עכו - חדרה 1:0

|
ניב יהושע מול גידי קניוק (ראובן שוורץ)
ניב יהושע מול גידי קניוק (ראובן שוורץ)

אחרי שחמישה משחקים התרחשו ביום שישי האחרון, בשעה זו אנחנו מקבלים עוד שלוש התמודדויות מתרחקות במחזור ה-18 של הליגה הלאומית. במוקד, המוליכה, מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל רמת גן. במקביל, הפועל כפר שלם מתארחת אצל הפועל עפולה והפועל עכו פוגשת את הפועל חדרה.

מכבי פ”ת – הפועל רמת גן 0:2

מוליכת הטבלה כבר נמצאת בפער 6 נקודות בפסגה, כשיש לה הזדמנות מצוינת להגדיל את הפער אף יותר, לאחר המעידה של מכבי הרצליה, שהפסידה 2:1 להפועל נוף הגליל ביום שישי. החבורה של נועם שהם מגיעה בכושר נהדר, עם שלושה ניצחונות רצופים. מהצד השני, האורדונים קצת יותר מגמגמים, כשהתוצאות האחרונות שלהן מתנדנדות, על אף שחזרו לנצח במחזור הקודם עם 0:1 על מכבי יפו.

אבי לוזון (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)
אוהדי מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)
איתן טיבי מרחיק (ראובן שוורץ)

דקה 15, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: עידו כהן שלח כדור נהדר לרשת והעניק יתרון מוקדם.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
ניב יהושע בפעולה (ראובן שוורץ)

דקה 55, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: עידו כהן הוסיף בישול כשמצא את מוחמד חטיב ברחבה, האחרון בעט מהאוויר פנימה.

הפועל עפולה – הפועל כפר שלם 1:1

הקבוצה הצפונית נמצאת בעונה לא טובה בכלל, כשהיא ממוקמת במקום הלפני אחרון ערב המחזור, אף עי פי שלא הפסידה בארבעת המחזורים האחרונים. מנגד, התל אביבים מגיעים אחרי תבוסה 3:0 לבני יהודה בדרבי הקטן, כשהם סופרים כבר שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, מה שהוריד אותם למרכז הטבלה.

דקה 16, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: איילון אלימלך מצא את הרשת והעניק יתרון למארחת.

דקה 45, שער! כפר שלם איזנה ל-1:1: האורחת חזרה למשחק משער של שי קונסטנטין.

הפועל עכו – הפועל חדרה 1:0

קרב תחתית מרתק בין הקבוצות מהצפון. האורחת היא נועלת הטבלה, כשהיא סופרת כבר שמונה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, שבעה מהם בליגה. מהצד השני, המארחת נמצאת 6 נקודות בלבד מעליה, לא מנצחת בשני המחזורים הקודמים, ויודעת שכדי לברוח מקרבות התחתית היא חייבת לקחת 3 נקודות.

דקה 38 – סולומון עמנואל ספג צהוב שני והשאיר את עכו בעשרה שחקנים.

דקה 54, שער! הפועל חדרה עלתה ל-0:1: נתנאל חגאני כבש והעלה את האוחרת ליתרון.

