בכר מתכנן רוטציה בגביע, שחקן נוער נוסף יחתום

כיוף, גולדברג וסטיוארט צפויים לפתוח בהרכב מכבי חיפה מול רעננה, החתמתו של החלוץ ניב גבאי (2007) תקרה במהלך השבוע. וגם: מצבו של איתן אזולאי

שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

קשר מכבי חיפה איתן אזולאי יחמיץ ככל הנראה את המשחק המרכזי בשבוע הבא מול מכבי תל אביב בסמי עופר, בשל חשש לקרע בשריר הירך האחורי זכר לפציעה האחרונה מול הפועל באר שבע. הקשר יעבור היום (שני) צילום והערכה שיאלץ להעדר בתקופה הקרובה.

בניגוד לאזולאי, מי שצפוי להיות כשיר למפגש מול הצהובים הוא דולב חזיזה שאמור לנוח מול הפועל רעננה בגביע ביום רביעי הקרוב באצטדיון רמת גן. ברק בכר מתכוון לאפשר למספר לא מבוטל של שחקני הרכב מנוחה ולאפשר ללא מעט שחקני ספסל לפתוח בהרכב.

בין השחקנים שיקבלו את הקרדיט יהיו השוער שריף כיוף, המגן ינון פיינגיזכט, הבלם שון גולדברג והחלוץ טריבנטה סטיוארט. שחקני נוער דוגמת דניאל דרזי, נבות רטנר ואלעד אמיר יהיו ברוטציה גם הם.

ברק בכר (רדאד גברק בכר (רדאד ג'בארה)

הירוקים יסיימו במהלך השבוע את החתמת השחקן האחרון מקבוצת הנוער שיחתום על חוזה חדש. מדובר בחלוץ המהיר והמוכשר ניב גבאי משנתון 2007. גבאי שכבש צמד במשחק הגביע של הקבוצה מול הפועל ירושלים בניצחון 0:3, הוא המשך ישיר לסוללה של שחקנים שהמדיניות לגביהם הייתה שיאריכו חוזים.

בחיפה גאים על העבודה במחלקת הנוער בשנים האחרונות שכוללת גידול וטיפוח של דור העתיד, וקרדיט על כך מגיע גם לצוות המקצועי שמוביל את קבוצת הנוער – איתי מרדכי וצדוק מלכה.

נבות רטנר (רדאד גנבות רטנר (רדאד ג'בארה)

הרשימה כוללת את: אלעד אמיר (2006), דניאל דרזי (2006) ינון פיינגזיכט (2007), נבות רטנר (2007) ,איאד חליאלי (2006), עמית ארזי (2005), עומר דהן (2005), מורן ווהב (2006), יבלו גטאצו (2005), תומר לנס (2006), איתי אהוד (2006), נועם שטייפמן (2008), ליאם לוסקי (2008), אדם גרינברג (2009), נועם גולדנברג (2010) ומרק גולומב (שוער, 2008).

