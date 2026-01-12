שי ברדה: אשרי המאמן שיש לו שחקנים כאלה

היממה האחרונה הייתה אולי האמוציונלית ביותר שחוותה עירוני קריית שמונה בשנה האחרונה. היא החלה עם פטירתו הכואבת של אביו של המאמן שי ברדה, עמנואל ז"ל, שהלך לעולמו בין שבת לראשון והסתיימה באופן מרגש יותר, עם ניצחון חשוב של הקבוצה, 2:5 על מ.ס אשדוד, במשחק אותו הדריך המאמן מנו.

הקבוצה של ברדה, שבשעת המשחק נכח בהלוויית אביו והתעדכן על התוצאה רק בסיום, עלתה למשחק מתוך מטרה אחת: לשחק עבור המאמן ולסדר שלוש נקודות שירחיקו את הקבוצה מהתחתית ואכן הצליחה. אדריאן אוגריסה, הוכיח שוב שמדובר באחד החלוצים הטובים בליגה, כשגם יאיר מרדכי, רשם עוד משחק טוב, כשאריאל שרצקי, מוחמד אבו רומי ועובדיה דרוויש (בשער מדהים), הוסיפו.

“זה היה הניצחון הכי מרגש שלנו בשנה האחרונה”, הודו במועדון בסיום. עוד לפני פתיחת המשחק, שוחח המנכ"ל יוסי אדרי עם השחקנים בחדר ההלבשה, בסיועו של הרוניאן, שזכה למחמאות על שהצליח להרים את הקבוצה ביום לא פשוט והקדיש בסיום את הניצחון למאמן שי ברדה. אדרי והרוניאן, ביקשו מהשחקנים לתת את הכול על-מנת לעשות קצת טוב בליבו של ברדה.

שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)

בסיום המשחק, ברדה עצמו שלח הודעה בקבוצת השחקנים ובה הודה להם על המאמץ: “המון תודה על האיחולים, על ההשתתפות בצערי. אני מעריך את זה וכ"כ גאה בכם על המשחק. זה מה שמאפיין את המועדון הזה ואת הקבוצה הזאת. אני גאה לאמן אתכם ואשרי המאמן שיש לו שחקנים כאלה, צוות כזה והנהלה כזו. בתוך הצער והעצב הזה, לראות את התוצאה הזאת, חיבוק ענק ממני”, אמר להם.

שחקני הקבוצה, צפויים להגיע לשבעה של ברדה ביחד ביום שלישי, כאשר המאמן, לא יעמוד כמובן על הקווים במשחק הגביע מול בית"ר ירושלים ביום רביעי. כפי שנחשף ב-ONE, הקשר יאו אקה, חתם אתמול רשמית על חוזהו וכבר הגיע לצפות בחבריו החדשים.

שחקני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)

במועדון ינסו להעביר את הגנאי בבקרה עד יום רביעי בשעה 12:00, במטרה שייכלל בסגל כבר ביום רביעי. במועדון מנסים עדיין "להציל" את עסקת פרננדו נאווה אורטגה ואם עד לפני כמה ימים, התחושה הייתה שהיא הולכת לפיצוץ, במועדון מנסים להביע אופטימיות שהיא לבסוף תקרה.

“התכוננו למשחק הזה במלוא הרצינות כי אחרי הרבה זמן שלא ניצחנו, כולם רצו את זה. ידענו שיהיה משחק קשה, אשדוד לחצו אותנו במהלך המשחק ואני גאה בבחורים. אני חושב שכולם נתנו את ה-200% שלהם ושרק נמשיך ככה. לפעמים צריך את הניצחון הזה”, סיכם הבלם שי בן דוד, שרושם עונה מצוינת.

“אני משתתף בצערו של שי ושולח את כל התנחומים שלי למשפחה שלו ולו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק בשביל שלושה דברים: בשביל שי, בשביל מנו שעמד על הקווים ובשביל הסמל. רצינו לצאת מהמשבר הזה כי אנחנו קבוצה שמגיע לה הרבה יותר”, הוסיף.