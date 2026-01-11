יום שני, 12.01.2026 שעה 00:06
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

גם לאסנסיו הגיע אדום? כל מחלוקות השיפוט

בספרד סימנו את האירועים שעוררו סערה בתקשורת: התיקול של הבלם על פדרי, הדריכה של קאררס על לאמין ימאל וגם הגול של ריאל שהובקע הרבה מעבר לתוספת

|
פדרי ואסנסיו (צילום מסך)
פדרי ואסנסיו (צילום מסך)

ברצלונה זכתה הערב (ראשון) בסופר קאפ הספרדי לאחר ניצחון דרמטי 2:3 על ריאל מדריד בקלאסיקו, משחק שהיה טעון לא רק בשערים ובמהפכים אלא גם בשורת מחלוקות שיפוטיות. בספרד ניתחו בהרחבה את החלטות השופטים לאורך המשחק, ובעיקר את סוגיית תוספת הזמן, העבירות שלא זכו לענישה מספקת והכרטיסים שחולקו או לא חולקו. כך נראית הביקורת המלאה, כפי שנכתבה בתקשורת הספרדית.

לגבי הקרן שהובילה לשער השוויון 2:2 נלקחה לאחר תום הזמן שהוקצב, איתורלדה גונסאלס, שופט ופרשן ב"אס", אמר: "מונוארה מונטרו הוסיף 3 דקות תוספת זמן, ולאחר שהובקעו שני שערים (ויניסיוס ולבנדובסקי) הוא היה צריך להעלות את התוספת ל-5 דקות... כך שהמשחק היה אמור להסתיים שם", הסביר. בפועל, הקרן שוחקה בדקה ה-6 של תוספת הזמן. “דקה נוספת שאושרה על ידי השופט, אך כזו שלדעת איתורלדה לא הייתה צריכה להינתן. התוספת הייתה אמורה להישאר על 5 דקות”, הסבירו בספרד.

פדרי וגונסאלו (צילום מסך)פדרי וגונסאלו (צילום מסך)

מה לגבי שער ה-1:2?

הוא נכבש במסגרת הזמן המותר. "השער של ויניסיוס היה בדקה 46:07, ולכן מאותו רגע צריך להוסיף דקה אחת של תוספת זמן", טען. לדבריו, "תוספת הזמן הופכת ל-4 דקות, כך שהשער של לבנדובסקי, בדקה 48:24, היה בתוך הזמן החוקי". ברצלונה עלתה ל-1:2 כשנותרו 36 שניות מתוספת הזמן שנקבעה על פי החוק. הכול היה תקין. לא כך לגבי הקרן שהובילה ל-2:2.

קאררס ניצל מכרטיס צהוב

בנוסף, אלברו קאררס היה אמור לקבל כרטיס צהוב על הדריכה שלו על לאמין ימאל. זה היה האירוע השנוי במחלוקת הראשון במשחק. המקרה התרחש בדקה ה-22, במרכז המגרש, כשהתוצאה הייתה 0:0. קאררס הגיע באיחור ודרך בבירור על גב כף רגלו של לאמין ימאל. לא נשלף כרטיס, רק נשרקה עבירה. “טעות שיפוט”, טענו בספרד.

קאררס וימאל (צילום מסך)קאררס וימאל (צילום מסך)

"זה היה תיקול חזק, הוא איחר בדריכה, צהוב ברור", קבע איתורלדה. כדי להסביר מדוע לא נשלף כרטיס, הוסיף: "במשחקים כאלה שופטים נוטים להיות שמרניים, במיוחד כשהתוצאה היא 0:0". שחקני ברצלונה מחו בחריפות, אך מעבר לכך לא קרה דבר.

כרטיס אדום אפשרי לאסנסיו

“מדובר בעבירה ברורה. זה קרה בדקה ה-56, במהלך מתפרצת של ברצלונה. אסנסיו הגיע באיחור גדול ובעט בפדרי. האירוע הסתיים בכרטיס צהוב, אבל יכול היה להיגמר חמור יותר”, טענו בספרד, ולפי איתורלדה: "אם היה נשלף כאן כרטיס אדום, אף אחד לא היה יכול לומר מילה, כי זו בעיטה בלי שום סיכוי לשחק בכדור, וגם מאחור. זו לא החלטה של VAR, אבל אם שופט שולף אדום על הדשא, צריך לקבל את זה".

פדרי ואסנסיו (צילום מסך)פדרי ואסנסיו (צילום מסך)

כרטיס אדום לדה יונג

המקרה התרחש בדקה ה-90: תיקול עם הפקקים על השוק של קיליאן אמבפה. בזמן אמת זה נראה כמו עבירת צהוב, אך ההילוך החוזר המחיש את החומרה. "זה תיקול גבוה מאוד, שבו הוא משאיר את הפקקים ולא מנסה למשוך את הרגל", ניתח איתורלדה. מונוארה מונטרו פעל נכון בהחלטתו. "ההרחקה הזו תיספר למשחקי הליגה והגביע הקרובים, משום שהחוק השתנה", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
