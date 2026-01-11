המחווה הלא צפויה של ויניסיוס לרונאלד אראוחו

ויניסיוס ג’וניור ורונאלד אראוחו סיפקו לנו לא מעט מאבקים גדולים בקלאסיקוס קודמים. הברזילאי והאורוגוואי הפכו עם השנים לאחת מנקודות המוקד במשחקים בין ברצלונה לריאל מדריד.

הערב, באצטדיון המלך עבדאללה, הם נפגשו שוב. ויני פתח בהרכב, בעוד אראוחו, שנעדר תקופה מסוימת בשל קשיים מנטליים, חזר לשגרה בברצלונה. האנזי פליק עצמו אישר במסיבת העיתונאים בשבת כי ייתכן שיימצא על הספסל.

עם שריקת המחצית, שתי הקבוצות עשו את דרכן לחדרי ההלבשה. פדריקו ואלוורדה היה הראשון לצאת לאחר ספרינט, ואחריו צ’אבי אלונסו. שחקני ברצלונה ניצלו את הרגע כדי למחות על כך שהזמן תם לפני שערו של גונסאלו גארסיה. ובאותו רגע, נולדה אחת התמונות האייקוניות של הקלאסיקו בג’דה.

ויניסיוס פגש את אראוחו ושאל לשלומו. שיחה ידידותית קצרה נקלטה במצלמות למשך כמה שניות, לפני שהברזילאי המשיך בדרכו, תוך שהוא עושה מחווה חמה ואוהדת כלפי האורוגוואי: “אחת מתמונות הקלאסיקו, כזו שתיזכר זמן רב”, נכתב בספרד.

ויניסיוס ואראוחו (צילום מסך)

נזכיר, הבלם החליט לקחת הפסקה מסיבות של בריאות נפשית לאחר ההפסד הכואב של ברצלונה בסטמפורד ברידג’ מול צ’לסי. לאחר תהליך שיקום שכלל מסע רוחני לישראל והסתגרות לצד משפחתו באורוגוואי, אראוחו חזר לאחר פגרת חג המולד לפעילות תחת האנזי פליק. למרות שהמאמן הגרמני פתח עם הצמד פאו קוברסי ואריק גארסיה, אחד מהקפטנים של ברצלונה שוב הרגיש כדורגלן כאשר עלה לדשא בדקה ה-93, כמחליפו של לאמין ימאל.

המחווה של ויניסיוס: כבוד בין “אויבים”

ב’ספורט’ פרגנו לוויניסיוס: “מעבר לחזרתו של אראוחו בדקות הסיום, הקלאסיקו סיפק רגע יוצא דופן באצטדיון המלך עבדאללה, שממחיש את האנושיות של השחקנים המעורבים. אראוחו ו-ויניסיוס ג’וניור, שהיו מעורבים בעימותים גדולים בשנים האחרונות, נפגשו הפעם בהקשר שונה לחלוטין”.

“עם סיום המחצית הראשונה, המצלמות תיעדו רגע של קרבה בלתי צפויה. הברזילאי ניגש לאורוגוואי והתעניין במצבו האישי לאחר החודשים המורכבים שעבר. מה שבעבר היה ניצוצות ומתח, הפך הפעם לשיחה ידידותית שהסתיימה במחווה חמה של ויניסיוס כלפי הבלם של ברצלונה”, ציינו בקטלוניה.