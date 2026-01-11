שחף אמיר, מאמן נבחרת הקייט פויל, מסיים את עבודתו באיגוד השייט. אמיר, שהוביל את נבחרת הקייט פויל בקמפיין האולימפי לפאריס 2024, יסיים את תפקידו בראשית פברואר. ההחלטה על סיום העבודה הגיעה בעקבות שינוי שיטת העבודה בנבחרת הקייט, לאחר שאיגוד השייט החליט לעבור לשיטת קבוצות אימון בדגם.

אמיר הוביל את הנבחרת במהלך כל הקמפיין לפאריס, כשהוא בונה את הדגם מהיסודות לאחר כניסתו לראשונה לתוכנית האולימפית. תחת הדרכתו העפילו שני נציגים ישראלים למשחקים האולימפיים בדגם הקייט פויל - גל צוקרמן, שסיימה במקום השמיני, ודור זרקה, שסיים במקום ה-13 בפריז.

שחף אמיר אמר: "בכל העולם דגם הקייט עובר לקבוצות אימון בין לאומיות והנבחרת שלנו תתחיל להתאמן בשיטה זו גם כן. האיגוד ואני הגענו להבנה כי בצורה כזו, העבודה הנבחרתית אינה רלוונטית. היה לי הכבוד והעונג להביא שני ספורטאים למשחקים האולימפיים ואני מסיים בתחושת סיפוק עצומה".

ערן סלע המנהל המקצועי של דגם הקייט פויל הוסיף: "לאחר בחינה מעמיקה של דרכי העבודה בדגם, החלטנו שבשלב זה ששיטת עבודה פרטנית, באימון אישי וקבוצות אימון, תהיה עדיפה ותביא אותם ואת איגוד השייט בחזרה אל הצמרת העולמית. שחף היה זה שהרים את הנבחרת בתחילת הקמפיין הראשון ויש לו קרדיט רב על ההצלחות שהיו במהלך השנים. לאחר דיונים בוועדה המקצועית, הגענו להבנה שצריך לשנות את שיטת העבודה בדגם".

שי בובר, יו"ר איגוד השייט בישראל, סיפר: "ההחלטה על שיטת העבודה החדשה התקבלה לאחר דיונים מעמיקים בוועדה המקצועית במסגרת בניית התוכניות לקמפיין ללוס אנג'לס 2028 ואושרה בהנהלת האיגוד. הוחלט בתיאום עם המאמן על סיום עבודתו בפברואר הקרוב. האיגוד מודה לשחף על השנים הארוכות, והוא ישאר חלק מאיגוד השייט. בטוחים שנשוב לשתף פעולה בעתיד".

באיגוד מציינים כי המטרות לקמפיין הקרוב נשארו זהות- להגיע למשחקים האולימפיים עם גולשת מועמדת למדליה וגולש מועמד לגמר אולימפי. האיגוד ימשיך לתמוך ולהכווין את הספורטאים להתקדם ולהתפתח מבחינה מקצועית, תוך עבודה באימון אישי וקבוצות אימון קטנות. במקביל להשקעה בספורטאי הצמרת, ממשיך האיגוד להשקיע משאבים בגולשי העתודה בקייט פויל.