"מה יש להגיד על תוצאה כזו? אנחנו במקום נמוך"

תוצאה כזו לא רואים כל יום. המשחק שנעל את מחזור 18 בליגת העל סיפק חגיגת שערים, כשעירוני קריית שמונה קטעה רצף של שבעה משחקי ליגה עם 2:5 עצום על מ.ס אשדוד, שמצידה רשמה עשרה משחקים ללא ניצחון והתקרבה צעד נוסף אל עבר הקו האדום. קיימת דאגה לגבי מצב הקבוצה מעיר הנמל, כשמעמדו של המאמן חיים סילבס התערער.

מאמן המפסידה, חיים סילבס, התייחס להופעה של קבוצתו: “מה יש להגיד אחרי תוצאה כזו? זה אחד מאותם ימים שאין מה להסביר ומה לתרץ. המשחק התגלגל בצורה רעה מאוד, יש ימים בכדורגל שהכל הולך הפוך, התפרקנו גם”.

על הרצף ללא ניצחון: “נקלענו לפני מספר משחקים לתוצאה לא טובה באיזשהו משחק ונוצר כדור שלג. זה היה צריך להיעצר איפשהו, היום זה היה יותר גרוע”.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

על האם הוא מסוגל להוציא את הקבוצה מהבוץ: “הקבוצה הוכיחה שהיא טובה, מן הסתם שהיא תתחזק. אני לא מסתכל בכלל על האזור של לרדת או לא, מה שמעניין זה לעצור את המומנטום השלילי ולהחזיר את השמחה והביטחון לשחקנים וזה צריך לקרות דרך הופעה טובה במגרש, מה שלא קרה היום.

על עתידו: “אנחנו מבינים איך המקצוע הזה עובד. לא מזמן אמרו שאשדוד קבוצה מהטובות בליגה ועכשיו אנחנו במקום נמוך, נקווה לצאת מזה”.

גם עוזר המאמן של הצפוניים, מנו הרוניאן, דיבר: “הניצחון הזה מוקדש לשי ברדה. דיברנו על התקופה שהוא עובר, נקווה שהניצחון נתן לו נחמה קטנה. אני מאוד שמח שהצלחנו לנצח, גם בשבילו”.

מנו הרוניאן (ראובן שוורץ)

על הניצחון עצמו: “מי שרואה את קריית שמונה במשחקים האחרונים רואה קבוצה שטובה. היום הדברים התחברו ואני שמח. היינו נראים טוב, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות. אני מאוד שמח עבור הבחורים, הם עבדו קשה”.

“יש צוות מדהים לקריית שמונה. כולנו הבנו שאנחנו צריכים להירתם ולתת טיפה יותר, יחד עם ההנהלה המדהימה שנתנה לנו כל מה שהיינו צריכים.

על סיכויי ההישארות: “קריית שמונה תישאר בליגה נקודה. היא בטוח תישאר. עשינו ניצחון חשוב, אבל אנחנו צריכים לייצר רצף”.

אריאל שרצקי (חג'אג' רחאל)

אריאל שרצקי: “קודם כל אני לא מאמין למה שאני רואה, אבל הניצחון עבור שי ועבור מה שהוא עבר. זה נתן לו עוד משמעות ואנחנו מקווים שזה שימח אותו קצת. אנחנו קבוצה טובה והיו משחקים שיכולנו לקחת יותר נקודות וזה לא קרה. זו תקופה קשה, אין מה לעשות, אבל נשארנו ביחד וחיזקנו אחד את השני. הרבה פעמים במצבים כאלו מתחילים הלכלוכים אבל אצלנו זה לא היה”.

על התקופה האחרונה: “אני כמעט שנה וחצי אחרי הפציעה, אני עדיין מרגיש אותה. בחודש האחרון אני מרגיש שאני חוזר לעצמי, רק מי שעבר את זה מבין את זה”.

נהוראי דבוש (עמרי שטיין)

נהוראי דבוש: “תבוסה לא נעימה בכלל, במיוחד בבית שלנו, אנחנו לא נראים טוב. מבאס מאוד. מהדקה הראשונה, תוך 30 שניות שמו לנו גול וזה התגלגל, זה כדור שלג שאנחנו לא מצליחים לעצור אותו, זה לא יכול להימשך ככה. אנחנו צריכים להתגבש ולהציב מטרות, אחרת נהיה בבעיה גדולה”.