יום שני, 12.01.2026 שעה 00:46
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
23970-116513מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"הם שיחקו בנוחות, וככה לא תנצח את מכבי ת"א"

יונתן אלון לאחר ההפסד של הפועל י-ם לצהובים: "לא הצלחנו לבצע עצירות, פתחנו אגרסיבי והלכנו אחורה". והנקודה האופטימית: "אוהב את הקבוצה והאנשים"

יונתן אלון (אורן בן חקון)
יונתן אלון (אורן בן חקון)

שתיים מהקבוצות הגדולות ביותר של הכדורסל הישראלי, מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשו הערב (ראשון) בקלאסיקו של הליגה בהיכל מנורה, כאשר מי שהייתה מרוצה בסיום היא המארחת, שגברה 84:95 על יריבתה. מי שדיבר בסיום ההתמודדות הוא מאמנה של האורחת, יונתן אלון.

המאמן פתח את דבריו והסביר מה לא עבד הערב לקבוצתו: “לא הצלחנו לעשות עצירות, כל מה שעשינו בהגנה הם קטעו יפה, לא הצלחנו לעצור אותם”.

על השוני הערב ממשחקים אחרים: “פתחנו את המשחק אגרסיבי וטוב, אחרכך הלכנו אחורה והם שיחקו בנוח ולא הוצאנו אותם מהמשחק שלהם, וככה לא תנצח את מכבי”.

לגבי הרגעים בהם התקשתה קבוצתו הוסיף אלון: “רוב הזמן שהם שיחקו עם שלושה גבוהים”. על המיקום של קבוצתו (מקום שישי) אמר: “זה לא אמור לקרות, וזה לא רק בגלל המשחק הזה. אני מסתכל קדימה ולא אחורה. אני מאוד אוהב את הקבוצה והאנשים שלנו ואפשר להיות אופטימיים”.

