התעורר בזמן: המספרים על השער של ויניסיוס

שנה חדשה, התחלה חדשה עבור ויניסיוס. הכוכב הברזילאי של ריאל מדריד שבר בצורת ארוכה במהלך המשחק נגד ברצלונה, במסגרת גמר הסופר קאפ שמתרחש בשעה זו כשכבש נגד הקטלונים.

עם הגול שחגג, הקיצוני למעשה קטע רצף של לא פחות מ-16 משחקים ללא כיבוש, מאז הצמד נגד ויאריאל ב-5 באוקטובר 2025, במהלכם בישל פעמיים בלבד. במהלך פרק הזמן הנוכחי, ניסה למצוא את הרשת 41 פעמים, כולל שתי פסילות של מערכת ה-VAR, אשר מנעו ממנו לחגוג.

כדי להבין את עומק ההקלה שהשתחררה ממנו, צריך לדעת שזו הבצורת הארוכה ביותר שהייתה לו מאז עונת 2020/21. היום כאמור, הוא פתח פרק חדש, במטרה שהשנה הנוכחית תהיה שונה לחלוטין מסוף השנה הקודמת שלו ואולי תזניק את העונה שלו מחדש.