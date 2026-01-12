אחרי התבוסה מול ק"ש: סילבס פוטר מאשדוד

חיים סילבס סיים את דרכו במ.ס אשדוד. הקבוצה מעיר הנמל נמצאת בתקופה לא טובה, כשבמחזור החולף הובסה בבית 5:1 מול עירוני קריית שמונה והסתבכה בתחתית של ליגת העל, ולכן הוחלט במועדון על זעזוע בדמות פרידה מהמאמן.

אשדוד עם ארבעה ניצחונות בלבד העונה מ-18 משחקים, כאשר היא במקום ה-11 בסיום המחזור ה-18 עם 18 נקודות ורצף של ארבעה הפסדים בליגה. הניצחון האחרון של הקבוצה היה אי שם ב-1 בנובמבר עם 1:4 על הפועל חיפה.

המאמן הגיע לקבוצה בפברואר 2025, כשבקיץ האחרון אף האריך חוזה בשלוש שנים, אבל שהותו במועדון קוצרה לאור היכולת המקצועית של הקבוצה. בעברו אימן סילבס בין היתר גם את הפועל רעננה, קריית שמונה, הפועל חיפה, בני סכנין, הפועל תל אביב והפועל חדרה.