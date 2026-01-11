באיירן מינכן התפוצצה עם 1:8 על וולפסבורג

המחזור ה-16 בבונדסליגה ננעל הערב (ראשון), עם שני משחקים אחרונים, כשבמוקד באיירן מינכן התפוצצה עם 1:8 אדיר על וולפסבורג. במפגש נוסף, בורוסיה מנשנגלדבאך הביסה 0:4 את אוגסבורג. צריך לציין כי בעקבות תנאי מזג האוויר, שני משחקים שהיו אמורים להתרחש אתמול נדחו למועד שעדיין לא נקבע.

באיירן מינכן - וולפסבורג 1:8

סיפור על שתי מחציות שונות בתכלית. אחרי שאלופת גרמניה הצליחה לעלות ליתרון כבר אחרי חמש דקות משער עצמי של קיליאן פישר, דז’נן פייצ’ינוביץ’ השווה. לואיס דיאס הוריד את הקבוצות להפסקה כשהבווארים ביתרון שער בלבד, אבל בחצי השני רק המארחת נותרה על המגרש כשאוליסה חגג עם צמד, ורפאל גריירו והארי קיין הצטרפו לחגיגה. שער עצמי נוסף של מוריץ ינץ הגדיל בתווך את הפער, כשליאון גורצקה חתם את התוצאה הגדולה. הפער מבורוסיה דורטמונד השנייה גדל ל-11 נקודות.

בורוסיה מנשנגלדבאך - אוגסבורג 0:4

הסייחים הצליחו לברוח מהתחתית עם הופעה אדירה, בעיקר במחצית הראשונה. ג’ו סקאלי מצא את הרשת כבר אחרי שמונה דקות, כשקווין דיקס הכפיל בפנדל. בדקה ה-36 האריס טבאקוביץ’ הוסיף עוד מסמר לארון של האורחת, וחגג צמד בדקה ה-61, כדי להשאיר את אוגסבורג במקום ה-15, הפרש שתי נקודות בלבד מהמקום הלפני אחרון המוביל בסיום העונה לירידת ליגה.