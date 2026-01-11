יום ראשון, 11.01.2026 שעה 21:00
ליגה גרמנית 25-26
4412-6316באיירן מינכן1
3315-2916בורוסיה דורטמונד2
2919-3015לייפציג3
2924-3416באייר לברקוזן4
2923-2916שטוטגרט5
2720-2915הופנהיים6
2633-3316איינטרכט פרנקפורט7
2327-2716פרייבורג8
2225-2216אוניון ברלין9
1924-2216בורוסיה מנשנגלדבאך10
1726-2416פ.צ. קלן11
1728-1815ורדר ברמן12
1627-1716המבורג13
1536-2416וולפסבורג14
1432-1716אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1236-1516היידנהיים17
928-1516מיינץ18

באיירן מינכן התפוצצה עם 1:8 על וולפסבורג

אלופת גרמניה הראתה סימני קושי במחצית הראשונה, אבל התפוצצה עם חמישייה בחצי השני בהובלת אוליסה שכבש צמד ובישל. קיין, דיאס וגררו הצטרפו לחגיגה

|
שחקני באיירן מינכן חוגגים. הלך להם בקלות (IMAGO)
שחקני באיירן מינכן חוגגים. הלך להם בקלות (IMAGO)

המחזור ה-16 בבונדסליגה ננעל הערב (ראשון), עם שני משחקים אחרונים, כשבמוקד באיירן מינכן התפוצצה עם 1:8 אדיר על וולפסבורג. במפגש נוסף, בורוסיה מנשנגלדבאך הביסה 0:4 את אוגסבורג. צריך לציין כי בעקבות תנאי מזג האוויר, שני משחקים שהיו אמורים להתרחש אתמול נדחו למועד שעדיין לא נקבע.

באיירן מינכן - וולפסבורג 1:8

סיפור על שתי מחציות שונות בתכלית. אחרי שאלופת גרמניה הצליחה לעלות ליתרון כבר אחרי חמש דקות משער עצמי של קיליאן פישר, דז’נן פייצ’ינוביץ’ השווה. לואיס דיאס הוריד את הקבוצות להפסקה כשהבווארים ביתרון שער בלבד, אבל בחצי השני רק המארחת נותרה על המגרש כשאוליסה חגג עם צמד, ורפאל גריירו והארי קיין הצטרפו לחגיגה. שער עצמי נוסף של מוריץ ינץ הגדיל בתווך את הפער, כשליאון גורצקה חתם את התוצאה הגדולה. הפער מבורוסיה דורטמונד השנייה גדל ל-11 נקודות.

בורוסיה מנשנגלדבאך - אוגסבורג 0:4

הסייחים הצליחו לברוח מהתחתית עם הופעה אדירה, בעיקר במחצית הראשונה. ג’ו סקאלי מצא את הרשת כבר אחרי שמונה דקות, כשקווין דיקס הכפיל בפנדל. בדקה ה-36 האריס טבאקוביץ’ הוסיף עוד מסמר לארון של האורחת, וחגג צמד בדקה ה-61, כדי להשאיר את אוגסבורג במקום ה-15, הפרש שתי נקודות בלבד מהמקום הלפני אחרון המוביל בסיום העונה לירידת ליגה.

