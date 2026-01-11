יום ראשון, 11.01.2026 שעה 20:58
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

גונסאלו בהרכב: שינוי של הרגע האחרון בריאל

ה-11 שהבלאנקוס פרסמו כללו את גולר, אך לאחר מכן הם תיקנו והספרדי פותח במקומו בקלאסיקו ב-21:00, כמו גם קמאבינגה. אמבפה בספסל, לבנדובסקי בבארסה

|
גולר וגונסאלו (IMAGO)
גולר וגונסאלו (IMAGO)

חודשיים וחצי אחרי הקלאסיקו הקודם, ברצלונה וריאל מדריד כותבות פרק חדש ביריבות ההיסטורית ביניהן. הפעם על הפרק: התואר הראשון של העונה – הסופר קאפ – והן נפגשות הערב (ראשון, 21:00) בג’דה, ערב הסעודית, בגמר המסקרן. ההרכב הראשוני שפרסמו הבלאנקוס כלל בתוכו את ארדה גולר במקומו של גונסאלו, אבל זו הייתה טעות והלבנים מיהרו לתקן כשפרסמו הרכב שכולל בתוכו את הספרדי, כשהטורקי לבסוף על הספסל, כמו גם קיליאן אמבפה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אדוארדו קמאבינגה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרמין לופס, פרנקי דה יונג, פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי.

הקלאסיקו הקודם בליגה הסתיים בניצחון של ריאל 1:2 בסנטיאגו ברנבאו משערים של קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם. בארסה סבלה אז מפציעות, חסרה את ז’ואן גארסיה וראפיניה, בעוד לאמין ימאל היה מוגבל בתנועתו לנוכח פציעה, אבל עכשיו הסיפור שונה.

הצגה בברנבאו: גרסיה בשלושער בכורה!

מאז, ב-14 משחקים, בארסה הפסידה רק עוד פעם אחת – 3:0 לצ’לסי, ומאז היא ברצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. גם ריאל הגיעה לסעודיה עם רצף ניצחונות (חמישה), האחרון שבהם 1:2 בדרבי על אתלטיקו בחצי הגמר.

אבל כל זה לא מבטיח שקט לצ’אבי אלונסו, שהכיסא שלו התנדנד בחוזקה עד לא מזמן. הפסד ליריבה המושבעת ואיבוד התואר הראשון של העונה עלול לגרום לרעידת אדמה במדריד בתרחיש מסוים, כך שזה לא סתם קלאסיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */