"ביצע מהלכים מעניינים": הציון שקיבל סולומון

מנור סולומון רשם היום (ראשון) הופעה נוספת במדי פיורנטינה, כאשר עלה מהספסל בדקה ה-82 ב-1:1 מול מילאן. הוויולה פתחו את החצי השני של העונה עם נקודה יוקרתית והשלימו תיקו שני ברציפות אחרי זה מול לאציו. קומוצו כבש בדקה ה-65, לפני שאנקונקו השווה בדקה ה-90, ופיורנטינה המשיכה רצף חיובי עם תוצאה שלישית ברציפות ללא הפסד ורביעית בחמשת המשחקים האחרונים, עדות לכך שהקבוצה התאוששה מהפתיחה החלשה של העונה.

בתקשורת האיטלקית ציינו את הדקות של סולומון ככניסה חיובית למשחק. באחד מכלי התקשורת הוא קיבל ציון 6, עם ההסבר הבא: “הוא ניסה לקראת הסיום עם כמה כדורים מעניינים”. מנגד, ברוב אתרי הספורט באיטליה בחרו שלא להעניק לו ציון כלל, בשל מיעוט הדקות שבהן שותף.

באותם כלי תקשורת סיפקו גם הסבר מדוע סולומון לא פתח בהרכב והדגישו כי: “ונולי התפתה לפתוח עם סולומון, למרות שהודה שהוא עדיין לא בכשירות של 100% אחרי ששיחק מעט בלבד בוויאריאל. בנוסף, המאמן יכול היה להסתמך גם על הרכש החדש ברשיאניני”.

עוד נכתב כי סולומון עשוי להיות גורם מכריע בבחירת המערך: “אם היה פותח, ייתכן שכבר עכשיו היינו רואים מערך 4-2-3-1, עם פאג’ולי ומנדראגורה בקישור ושלישיית התקפה מאחוריי קין”. כך תיארו באיטליה את ההתלבטות וההחלטה להשאיר את הישראלי מחוץ להרכב הפותח.