ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3324-3518אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2428-3118הירנביין8
2323-2817אוטרכט9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2231-2718פורטונה סיטארד11
2031-2818גו אהד איגלס12
2039-2218זוולה13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1530-2218טלסטאר15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1426-1618נאק ברדה17
1432-1918וולנדם18

"כמו זייש", "בין גאונות לשיגעון", "עדיף באגף"

בהולנד ניתחו את ההופעה של אוסקר גלוך שכבש בניצחון 2:3 של אייאקס על טלסטאר: "מאז שזייש נמכר חיכו במועדון לשחקן כזה, יותר טוב באגף מאשר כ-10"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך המשיך היום (ראשון) בכושר המצוין שלו, כאשר כבש בניצחון 2:3 של אייאקס על טלסטאר, וזכה למחמאות בתקשורת ההולנדית על תרומתו למשחק ועל האופן שבו השתלב במערך הקבוצתי.

“הפרדוקס של גלוך: טוב יותר כשהוא לא פותח כמספר 10”, נכתב בניתוח של ‘VL’. “המשחק של אוסקר גלוך הוא קלאסי של מספר 10. הוא נע בין רגעים של השראה יצירתית לבין איבודי כדור שקשה להסביר, ואינו מתמקד בעבודה הגנתית. ניתוח הסיבות לכך שגלוך, עם התכונות הללו, מתפקד טוב יותר בתפקיד חופשי באגף מאשר כקשר התקפי במרכז”.

"גלוך הוא היורש הטבעי של חכים זייש באייאקס. מאז שהמרוקאי נמכר צ'לסי חיכו באייאקס לכזה שחקן והוא הגיע בדמות גלוך, שכמו זייש הולך על הקו של בין גאונות לשיגעון. כפליימייקר הוא מקור לבידור כשהדברים הולכים טוב ומקור לזעם כשהם לא. בתרחיש האחרון, עולה כל הזמן השאלה - האם הוא מאבד יותר מדי כדורים?", הוסיפו

