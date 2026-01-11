יום ראשון, 11.01.2026 שעה 18:25
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

המשטרה אוסרת על אוהדי מכבי תפאורה בדרבי

על אף שהקבוצה לא עשתה דבר העונה הקשור בתפאורה שמסתירה אבוקות, המשטרה לא מאשרת לקהל הצהובים להציב תפאורה בדרבי בגביע נגד הפועל תל אביב

|
אוהדי מכבי תל אביב (סתיו מלך)
אוהדי מכבי תל אביב (סתיו מלך)

חדשות לא טובות לאוהדי מכבי תל אביב. על אף שקהל הקבוצה לא עשה העונה שום דבר שקשור בתפאורה שהסתירה אבוקות, המשטרה הודיעה לאוהדי הצהובים כי לא יוכלו להציב תפאורה בדרבי התל אביבי מול הפועל במסגרת גביע המדינה.

בקבוצת האוהדים מכבי פנאטיקס מסרו: “מרגע ההגרלה של הגביע יצאנו למסע נגד הזמן, תפאורות גדולות ומושקעות לוקחות זמן רב של עיצוב, הזמנת בדים הזמנת צבע ועוד”.

“זה לא רק זמן העבודה, אלא גם עשרות אלפי שקלים הולכים כרגע לפח בגלל משטרה שפשוט לא רוצה.התפאורה עומדת בכל התקנים, ואין שום סיבה בעולם שלא יאשרו אותה”.

“אנחנו דורשים מהנהלת המועדון להביע את עמדתה בפומבי, לערב את כל הגורמים הרלוונטיים בתחום הספורט כדי להכניס את התפאורה שכבר מוכנה. הגיע הזמן לשים לזה סוף”, סיכמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
