המשטרה אוסרת על אוהדי מכבי תפאורה בדרבי

חדשות לא טובות לאוהדי מכבי תל אביב. על אף שקהל הקבוצה לא עשה העונה שום דבר שקשור בתפאורה שהסתירה אבוקות, המשטרה הודיעה לאוהדי הצהובים כי לא יוכלו להציב תפאורה בדרבי התל אביבי מול הפועל במסגרת גביע המדינה.

בקבוצת האוהדים מכבי פנאטיקס מסרו: “מרגע ההגרלה של הגביע יצאנו למסע נגד הזמן, תפאורות גדולות ומושקעות לוקחות זמן רב של עיצוב, הזמנת בדים הזמנת צבע ועוד”.

“זה לא רק זמן העבודה, אלא גם עשרות אלפי שקלים הולכים כרגע לפח בגלל משטרה שפשוט לא רוצה.התפאורה עומדת בכל התקנים, ואין שום סיבה בעולם שלא יאשרו אותה”.

“אנחנו דורשים מהנהלת המועדון להביע את עמדתה בפומבי, לערב את כל הגורמים הרלוונטיים בתחום הספורט כדי להכניס את התפאורה שכבר מוכנה. הגיע הזמן לשים לזה סוף”, סיכמו.