יום ראשון, 11.01.2026 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ברחה מהתחתית: 1:2 לראיו וייקאנו על מיורקה

הקבוצה ממדריד ניצחה בביתה את החבורה של אראסאטה והיא הגדילה את הפער מהקו האדום ל-5 נק'. דה פרוטוס פתח, מוריצ'י השווה ואיסי חתם בפנדל. צפו

|
שחקני ראיו וייקאנו חוגגים (IMAGO)
שחקני ראיו וייקאנו חוגגים (IMAGO)

בעוד שברצלונה וריאל מדריד ייפגשו הערב (ראשון) לסופר קלאסיקו בגמר הסופר קאפ הספרדי, המחזור ה-19 של הלה ליגה ממשיך היום. תחילה ראיו וייקאנו ניצחה בביתה 1:2 את מיורקה. בהמשך: לבאנטה תארח את אספניול. 

ראיו וייקאנו – מיורקה 1:2 

חוזרת לנצח: ראיו גוברת על מיורקה 1:2

המארחת עלתה ליתרון כבר בדקה הרביעית משער של חורחה דה פרוטוס. החבורה של יאגובה אראסאטה השוותה בדקה ה-30 מגול שהבקיע ודאט מוריצ’י. בדקה ה-42, איסי פלאסון דייק בפנדל והשיב את היתרון לשחקניו של איניגו פרז. עשר דקות לסיום המשחק, אוסקר ואלנטין הורחק בכרטיס אדום והותיר את המארחת בעשרה שחקנים. בעקבות הניצחון, ראיו וייקאנו עלתה למקום העשירי בטבלה כשהיא במרחק של חמש נקודות מהקו האדום, לעומתה מיורקה נמצאת רק מקום אחד מעל הקו האדום כשהיא עם נקודה מעל ולנסיה. 

