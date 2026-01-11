שלושער למרטינלי, מהפך לארסנל בגביע האנגלי

הגביע האנגלי ממשיך לצבור תאוצה עם הסיבוב השלישי, במסגרתו נערכו היום (ראשון) כמה משחקים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד ארסנל הבטיחה את מקומה בשלב הבא עם 1:4 נגד פורטסמות’ בחוץ.

פורטסמות’ – ארסנל 4:1

למרבה הפלא, דווקא הקבוצה מתחתית הצ’מפיונשיפ עלתה ליתרון מוקדם בהתמודדות, כאשר כבר בדקה השלישית קולבי בישופ הכניע את קפה אריסבלאגה. התותחנים התאוששו מהר כאשר בחלוף חמש דקות הם נהנו משער עצמי של אנדרה דוזל שאיזן את התוצאה, ו-17 דקות מאוחר יותר גבריאל מרטינלי הפך.

על סף הירידה למחצית, נוני מדואקה החמיץ פנדל, אך מרטינלי דאג להוסיף את השני שלו עם פתיחת המחצית השנייה (51’), והשלים שלושער גדול בדקה ה-72, ובכך לקח הברזילאי את כדור המשחק.

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דרבי – לידס 3:1

גם האקסית של מנור סולומון המשיכה לשלב הבא נגד היריבה מליגת המשנה. המארחת הייתה הראשונה לעלות על לוח התוצאות משער של בן דיאס בדקה ה-35, אך במחצית השנייה ווילפריד נונטו, או טנאקה וג’יימס ג’סטין השלימו את המהפך ונתנו לטווסים את הכרטיס הנכסף לשלב הבא.

שחקני לידס חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

נוריץ’ – וולסול 1:5

שפילד יונייטד – מנספילד 4:3