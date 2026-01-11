יום ראשון, 11.01.2026 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

שלושער למרטינלי, מהפך לארסנל בגביע האנגלי

מוליכת הפרמייר ליג, שהגיעה לאחר התיקו מול ליברפול, נקלעה לפיגור מוקדם מול פורטסמות' מהליגה השנייה, אך הפכה בדרך ל-1:4 בעזרת הצגה של הברזילאי

|
גבריאל מרטינלי חוגג עם נוני מדואקה (IMAGO)
גבריאל מרטינלי חוגג עם נוני מדואקה (IMAGO)

הגביע האנגלי ממשיך לצבור תאוצה עם הסיבוב השלישי, במסגרתו נערכו היום (ראשון) כמה משחקים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד ארסנל הבטיחה את מקומה בשלב הבא עם 1:4 נגד פורטסמות’ בחוץ.

פורטסמות’ – ארסנל 4:1

למרבה הפלא, דווקא הקבוצה מתחתית הצ’מפיונשיפ עלתה ליתרון מוקדם בהתמודדות, כאשר כבר בדקה השלישית קולבי בישופ הכניע את קפה אריסבלאגה. התותחנים התאוששו מהר כאשר בחלוף חמש דקות הם נהנו משער עצמי של אנדרה דוזל שאיזן את התוצאה, ו-17 דקות מאוחר יותר גבריאל מרטינלי הפך.

על סף הירידה למחצית, נוני מדואקה החמיץ פנדל, אך מרטינלי דאג להוסיף את השני שלו עם פתיחת המחצית השנייה (51’), והשלים שלושער גדול בדקה ה-72, ובכך לקח הברזילאי את כדור המשחק.

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דרבי – לידס 3:1

גם האקסית של מנור סולומון המשיכה לשלב הבא נגד היריבה מליגת המשנה. המארחת הייתה הראשונה לעלות על לוח התוצאות משער של בן דיאס בדקה ה-35, אך במחצית השנייה ווילפריד נונטו, או טנאקה וג’יימס ג’סטין השלימו את המהפך ונתנו לטווסים את הכרטיס הנכסף לשלב הבא.

שחקני לידס חוגגים (IMAGO)שחקני לידס חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

נוריץ’ – וולסול 1:5
שפילד יונייטד – מנספילד 4:3

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */