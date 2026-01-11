יום ראשון, 11.01.2026 שעה 16:34
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1330-1520פיזה20

"סולומון שחקן טוב, מוכרים חולצות שלו בחנות"

אלסנדרו, מוכר בחנות של פיורנטינה, סיפר ל-ONE: "נקווה שמנור יעזור לנו, המצב של הקבוצה לא טוב אז לא הרבה קונים חולצות". ליאב אחאבן, פירנצה

|
החנות של פיורנטינה (פרטי)
החנות של פיורנטינה (פרטי)

לפני המשחק בין פיורנטינה למילאן בפירנצה, מתברר שחלק מאוהדי הוויולה כבר התאהב במנור סולומון. בחנות הרשמית של הקבוצה נראו מספר אנשים רוכשים חולצה של הישראלי, שפתח את המשחק על הספסל.

“כרגע נראה שהוא שחקן טוב, נקווה שיעזור לנו. יש אנשים שקונים חולצות, אבל כרגע המצב של הקבוצה לא טוב, אז לא הרבה. אבל היו כמה חולצות שלו שמכרנו”, סיפר ל-ONE אלסנדרו, מוכר בחנות של פיורנטינה.

קיימות שתי גרסאות לחולצות בפיורנטינה, אחת זולה יותר ב-70 אירו ועוד חולצת משחק מהסוג שלובשים השחקנים, ב-105 אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
