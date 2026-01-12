בניון, זהבי וההתחלה בתור בלש: קצב חוגג 60

סוכן השחקנים רונן קצב, חוגג היום (שני), את יום הולדתו ה-60. לכבוד המאורע, מי שהחל את דרכו אי שם בסוף שנות ה-80 והפך לאחד הסוכנים הבכירים בארץ, התפנה להעניק ל-ONE ראיון מיוחד בו ענה על 60 שאלות.

קצב, שגדל בפתח תקווה, משתף פעולה בסוכנות עם אחיו גלעד, כאשר בין מיוצגיו הבכירים ניתן למנות שתיים מאגדות הכדורגל הישראלי: יוסי בניון וערן זהבי. הוא היה שם בקריירה של הראשון בין כל תחנותיו בחו"ל ובאימפריות האנגליות, ליווה את השני במסעות השונים ובחוזים הגדולים, כשבנוסף אליהם יש עוד עשרות, אם לא מאות שחקנים שעברו תחתיות.

הוא דיבר על תחנות חייו, הילדות, שיתוף הפעולה עם אחיו, הקריירה הצבאית שהובילה אפילו לעיסוק קצר בתחום הבלשות, מדוע הוא לא מאמין במושג "קושי" בעניין עסקאות, איזה שחקן בכיר כמעט ייצג ועד מתי ירצה להמשיך בעסק.

רונן קצב (פרטי)

עוד דיבר קצב על הבעלים השונים בכדורגל הישראלי, התייחס לסאגת עומר אצילי, העסקאות הגדולות שביצע, התחרות בעולם בו עוסק, הסיפורים ההזויים וגם מסביר: מי הם מסי ורונאלדו הישראלים לפי תפיסתו.

1. המעבר לגיל 60: "אני פשוט לא מאמין. מרגיש בן 30 עם ניסיון של בן 80".

2. הילדות: "גדלתי בפ"ת להורים ארגנטינאים במשפחה מאוד חמה. מי שמכיר את החומר הארגנטינאי, מבין שתמיד המשפחה בראש. יש לנו חיבור מדהים בין האחים: יש לי אחות גדולה בשם ניבה שמלווה לידות ואת אחי גלעד. כולנו אנשים מאוד חמים".

רונן קצב (שחר גרוס)

3. תחילת הדרך כסוכן: "מקרית לחלוטין. בדיוק סיימתי צבא, לאחר ששירתתי בלבנון כקצין תפקידים מיוחדים בדרגת סרן. זה לא משהו שכל כך מכירים בכדורגל. השחקנים הראשונים שייצגתי היו באזור שנת 1989-1990, ארגנטינאים שכבר היו פה. חרארדו גונסאלס, קרלוס אולראן, גוסטבו קרנקו, דניאל רודריגס שהיה ביבנה. ההורים שלי הזמינו אותם לארוחת ערב בגלל שהם ארגנטינאים והתחלתי לעזור להם בתור חבר כי אני דובר ספרדית. לא חשבתי על זה כמקצוע כי באותה התקופה גם היו לי הצעות ממשרד הביטחון".

4. האח גלעד: "אנחנו מחוברים כמו תאומים סיאמיים. יש הבדל של שש שנים בינינו, אבל אנחנו גם די דומים. גלעד הוא כאילו אני: הלב, הנשמה, ה-DNA שלי. גם החיבור עם אחותי מעולה, אבל בגלל שאני גם עובד איתו זה משהו מיוחד. בשנים האחרונות הוא זה שכבר מפעיל את הכל, כמובן שאני גם שם. אין חיבורים כאלה בין אחים ואני מאחל לכל אחד שיהיה לו חיבור עם האחים שלו כמו שלי יש".

גלעד ורונן קצב (שחר גרוס)

5. חיי המשפחה: "לצערי לא התחתנתי, אבל המשפחה שלי היא הכול עבורי והאחיינים שלי הם כמו הילדים שלי. יש לי איזושהי רגישות אליהם ואולי יש כאלה שיגידו שזה גם מנע ממני להתחתן, אבל אני מאוד שלם. אנחנו משפחה מגובשת וזה היה חשוב להורים שלי שנהיה מחוברים. מי שבא מבית דרום אמריקאי אולי יבין על מה אני מדבר: ההורים שואפים שכולם יחיו בחום, אהבה ונתינה אחד לשני".

6. הקשר לאבא: "אבא שלי הוא בעצם מי שהוביל אותי לכל העסק הזה. בגיל 3, הוא לקח אותי ליציעי הפועל פ"ת. הוא נפטר לפני שלוש שנים וכל מה שיש בי הגיע ממנו: הצוואה שלו הייתה להשאיר את הבן אדם שאתה עוזב במצב יותר טוב מזה שפגשת אותו. הוא גם שיחק כדורגל כשהיה צעיר בארגנטינה, אבל עלה בגיל מוקדם כי הציונות הייתה חשובה לו יותר. משם גם הגיעו ארוחות הערב עם השחקנים הארגנטינאים ומפה נבנה העסק. הוא כל השנים ייעץ לי והיה גאה בי. כל מה שאני עושה זה בשבילו".

אוהדי הפועל פתח תקווה. גדל ביציע הכחול (חג'אג' רחאל)

7. מה לא יודעים עליו: "אני לא יודע אם אני חושף את עצמי לגמרי, אבל אני די מצחיק וציני כלפי מי שקרוב אליי. אנשים אוהבים את העקיצות שלי שמלוות תמיד בחיוך. אני מאוד נחוש, אבל תמיד אשים את טובת האחר לפניי. אני סוג של מטפל: למדתי גישור וקואצ'ינג כדי שיהיו לי כלים יותר טובים להתנהל עם אנשים. לא בהכרח בנושאים מסחריים, אלא יותר בסוגיות בין אדם לחברו. לפעמים לא רואים את זה בנוקשות של העסק אבל אני מאוד מאוד רגיש".

8. בלש או סוכן: "האמת שהתחלתי בתור בלש כי קיבלתי רישיון של חוקר פרטי עם שחרורי מהצבא בגלל התפקיד שלי בלבנון. זה תפקיד שמקביל לאזור הביטחון שנבנה עכשיו בעזה. עסקתי בבלשות כמה שנים, אבל זה לא היה בשבילי כי זו עבודה בה אתה לא יכול להיות ישר או אמיתי כל הזמן. אתה צריך להתחזות או להתחבא ואלו דברים שכנגד האישיות שלי. הייתה לי את ההזדמנות לגלות את מקצוע הסוכן שמחתי. אני כבר עוסק בזה 37 שנים בלי שהייתה לי הבנה התחלתית שזה יהיה המקצוע שלי, אך בהמשך הבנתי את זה".

רונן קצב (שחר גרוס)

9. מתי בכה לאחרונה: "האמת שאני מאוד רגיש. אני בוכה גם משמחה וגם מדברים פחות טובים שקורים. בסוף השבוע האחרון, חגגנו כל המשפחה את יום ההולדת וגם שם ירדו כמה דמעות. אני לא מתבייש ברגש ולא חושב שצריך לבלוע רגשות, אלא להוציא אותם".

10. האיש הכי קרוב בעולם הכדורגל: "קשה לי לענות על זה, כי יש לי מלא חברים טובים שנשארו מהכדורגל ואני לא רוצה לפגוע באף אחד. כולם מכירים את התחנות המרכזיות בחיים שלי אבל בגלל שאני מתחבר לאנשים, יש לי המון חברים מהכדורגל ולא אשים אחד מעל כולם".

11. ההחלטה הכי טובה שקיבל כסוכן: "זו שאלה קשה כי היו לי עשרות החלטות שהיו טובות. אני יכול לסמן כדוגמה החלטה שנראתה לאנשים כמוזרה: המעבר של ערן זהבי בשיאו לסין, שבדיעבד הוא מודה היום שזו הייתה ההחלטה הכי טובה שלו בקריירה. כשאתה לוקח החלטה ושלם איתה, אז גם החלטה רעה הופכת לטובה. כל החלטה בעסק הזה היא משמעותית ואתה לא רוצה לשים החלטה אחרת מעל האחרת".

ערן זהבי בימיו בגוואנגז’ו. "בדיעבד הוא מודה שזו ההחלטה הכי טובה בקריירה שלו" (IMAGO)

12. ההחלטה הכי רעה שקיבל כסוכן: "אין הרבה דברים שאני מצטער עליהם, כי אני בא שלם לדברים. גם כשנכשלים, זו הבנה שכל כישלון מקרב אותך יותר להצלחה. גם אצלך וגם אצל השחקנים. אבל ברור שכששחקן נכשל, כמובן שאתה יכול להגיד שההחלטה היא לא טובה".

13. התקשורת: "בתחילת דרכי השתמשתי בה הרבה, אבל לא תמיד למדתי נכון איך להתנהל איתה. בשנים האחרונות אני נמנע מהתקשורת היומיומית וחושב שיותר נכון לעבוד בשקט. אני כן נותן במה ביום או יומיים שלאחר העסקה ועולה לדבר עליה ועל נושאים אחרים, אבל משתדל שלא לעבוד בזה. אני לא צריך אותה לצורכיי כמו שהייתי צריך אולי בעבר לפרסום, אבל יש לה כוח מאוד חשוב לטוב ולרע. צריך ללמוד איך להשתמש בה והיום אני מנוסה ומכבד את כולם, אבל משתדל גם שלא להתעסק עם זה יותר מדי".

14. הביקורת הכי רעה שנכתבה עליו: "כשהבאתי איש מקצוע זר למכבי חיפה, אחד העיתונאים רשם שיש לי אינטרסים אישיים לעשות איתו קומבינות וזה מאוד פגע בי. אני לא חושב שאיש מקצוע לא יביא שחקן שהוא רוצה בגלל אינטרסים. הכתבה הזאת פורסמה עוד אחרי שהעיתונאי לא דיבר איתי אפילו פעם אחת, אבל לא התייחסתי לזה והמשכתי הלאה כי אני יודע מי אני".

שחקני מכבי חיפה. "כשהבאתי אליהם איש מקצוע זר אחד העיתונאים רשם שיש לי אינטרסים" (מרטין גוטדאמק)

15. קרבות עם סוכנים אחרים: "עולם הסוכנים בעולם הוא שונה מבארץ. בארץ יש תחרות שהיא לא תמיד נקייה ויפה ויש מתחים וריבים בין הסוכנים. בחו"ל אנחנו דווקא כן עובדים בשיתופי פעולה, בארץ זה יותר קרבות וניסיונות לגנוב שחקנים. למדתי להבין שאני לא יכול לבוא בטענות לאף סוכן, אלא לשחקן שמיוצג אצלי וחתום על חוזה. אם הוא בוחר לעזוב אותי, זה מול השחקן ולא מול הסוכן. בהתחלה ניסיתי להבין מול הסוכן למה הוא פועל ככה, אבל בהמשך הבנתי שזה לא ישתנה. בודדים המקרים שאני תובע שחקן על הפרת הסכם ואם שחקן בוחר שלא להיות איתי מאיזושהי סיבה, אז כנראה שהחיבור לא היה טוב. כל עוד זה נעשה בצורה יפה אין בעיה, אבל כשזה נעשה בצורה מכוערת או באמצעות תרגילים, אתה מרגיש טיפה יותר רצון להגיד לשחקן שהוא התבלבל ושישלם את הפיצוי שרשום בחוזה".

16. מודל לחיקוי: "אבא שלי שלימד אותי להיות בן אדם יותר טוב אבל כמובן שגם אמא שלי. הם לימדו אותי לנסות שלא לפגוע באנשים ולהבין שקודם כל צריך להיות בן אדם לפני העבודה. לפעמים אני שופט את עצמי על האם נתתי לאנשים את התחושה הנכונה בדרך. אם ארגיש שעשיתי טעות מול מישהו ושהוא נפגע, הוא יקבל טלפון תוך שעה ולא אחכה ליום כיפור".

17. השחקן הישראלי: "אני חושב שהשחקן הישראלי הוא מעולה והרמה הטכנית שלו היא גבוהה מאוד אפילו ביחס לכל העולם. יש לנו בעיה של ליגה שהיא פחות איכותית ואז ככל שהוא נשאר בה יותר, יותר קשה לו להתקדם. מי שהוא באמת כישרון, אני ממליץ לו לצאת כמה שיותר מהר. אבל בסוף, זה הכדורגל שלנו והמוצר שאני משווק הוא מוצר נהדר. יש את בעיית הצבא שמעכבת יציאה יותר מוקדמת של שחקנים לחו"ל, משהו שיכול היה להביא להתפתחות יותר מהירה".

סתיו טוריאל. "השחקן הישראלי הוא מעולה" (רועי כפיר)

18. דבר לשימור כסוכן: "היחס האישי לשחקנים. בגלל זה יש לנו צוות רחב עם אדם קידן, עידן כסיף, אבי זהבי, עוז חביב, רוני לאיוס, שרון יונה ושלומי בן עזרא. חשוב לי מאוד היחס האישי ושהשחקן יהיה ביחד איתנו בטוב וברע. אני חושב שאנחנו הסוכנות היחידה שיש לה צוות כזה שמקיף את כולם. אני רוצה שהמענה יהיה כאן ועכשיו תמיד. אני יודע שיש סוכנים שמתקשרים רק כשיש עסקה, אבל אני פחות אוהב את זה ומאוד חשוב לי היחס האישי לאנשים".

19. דבר לשיפור כסוכן: "תמיד יש לאן להשתפר. התחלתי בגיל 21 ואני מנסה ללמוד מהניסיון. לפעמים אני מרגיש שאולי לא דיברתי מספיק עם מישהו מסוים ואז מנסה לשפר את זה".

20. דעת עולם הכדורגל כלפיו: "אני לא יכול להעיד על עצמי, אבל ממה שאני שומע מדברים עליי כבן אדם טוב וישר ואני מקווה שאנשים באמת מרגישים ככה. אם רואים את המסלול שלי, רואים שהייתי במשך 15 שנים עם ערן זהבי וכנ"ל עם יוסי בניון. אז אני מרגיש גאה שהובלתי את השחקנים הבכירים בכדורגל הישראלי וממשיך להוביל אותם".

יוסי בניון במדי ליברפול. "מרגיש גאה שהובלתי את השחקנים הבכירים" (IMAGO)

21. העסקה הראשונה שעשה: "פאנט גוזי לבת ים. עשיתי את זה כעזרה לאחד השחקנים ארגנטינאים ובפעם הראשונה שאלו אותי מהמועדון מה מגיע לי כעמלה והבנתי שיש לי פה מקצוע ביד".

22. העסקה הכי משתלמת שעשה: "העסקאות של ערן זהבי ודיא סבע בסין ושל עומר אצילי בדובאי היו הכי משתלמות בפער".

23. עסקה שנפלה בגלל אנטישמיות: "אני לא יכול להגיד שעסקה נפלה בגלל אנטישמיות למרות שאני קורא מה שכותבים, אני חושב שהיא פחות לא מגיעה למימוש. כשאתה מדבר עם אנשים, חלק מהאנשים בורחים ממך בנעימות וחלק יכולים להגיד שזה לא הזמן להביא ישראלים. מבחינתי אבל זו לא עסקה, אלא התעניינות. ההחלטה אם להביא שחקן למדינה כזו או אחרת אלו חלק מההחלטות לפני הגשת ההצעה".

דיא סבע. "העסקאות שלו ושל ערן זהבי לסין היו הכי משתלמות" (עמרי שטיין)

24. הסיפור הכי הזוי: "היה לי שחקן מנבחרת צ'ילה בשם דנטה פולי שהייתה לו בעיה של סחוס ברגל. היינו אמורים לחתום במנצ'סטר יונייטד והוא לא עבר את הבדיקות רפואיות. פרנק ארנסן, המנהל הספורטיבי של איינדהובן, אמר לי להביא אותו למועדון שלו וחתמנו שם. בערב ישבנו במסעדה וחגגנו את החתימה עם מוזיקה דרום אמריקאית. פתאום הוא מקבל טלפון ואומר לי שהעסקה מבוטלת כי הביטוח לא אישר אותה. היה לי מקרה דומה עם רונן חרזי בסנדרלנד שחתמנו ואמרנו להם מבעוד מועד שיש לו פלטינה ברגל מתאונת אופנוע וגם את העסקה ההיא לבסוף לא אישרו. הוא תבע אותם בפיפ"א וקיבל את כל ערך החוזה".

25. העסקה הכי מפוספסת: "העסקה של טוטו תמוז במונאקו. העסקה בין הקבוצות עמדה על סה"כ 3 מיליון אירו וכבר נחתמה, אבל טוטו עוד לא סיכם את התנאים שלו. הבנקים במונאקו עמדו בפני סגירה באותו היום בשל השעה ובמועדון ביקשו שקודם יעבור טופס השחרור מהפועל ת"א ואז יגיע הכסף. אלי טביב לא הסכים. פספוס גדול".

26. העסקה הכי מתישה: "אני לא רואה שום עסקה כמתישה, כי גם כשהיא ארוכה היא מאתגרת אותי ונותנת לי עוד יותר מוטיבציה לסגור אותה".

טוטו תמוז. "העסקה במונאקו כבר נחתמה" (ראובן שוורץ)

27. השחקן שהיה הכי מחובר אליו: "יש הרבה שחקנים שאני מחובר אליהם ולא אנקוב בשם של אחד. אני באמת חבר של הרבה מאוד שחקנים ונשאר חבר שלהם גם שנים לאחר שהם פורשים. לדוגמה, קיבלתי אתמול ברכה מחרארדו גונסלס וקרלוס אולראן, שחקנים שייצגתי לפני 35 שנים והיום הם בני 65-70".

28. השחקן שסיים איתו בפיצוץ הכי גדול: "למען האמת, אין. אפילו איתי שכטר, השחקן שהכי נפגעתי ממנו ועזב אותי לאחר כל כך הרבה עסקאות, נמצא איתי בחברות טובה כיום. גם עם יוסי בניון שהיה איתי ואחרי הרבה שנים בחר לעזוב, נמצא איתי היום ביחסים מצוינים. נפגעתי, אבל זו זכותו והכול טוב".

איתי שכטר. "השחקן שהכי נפגעתי ממנו ונמצא איתי בחברות טובה" (חגי מיכאלי)

29. שחקן שרצה לייצג ולא יצא לו: "האמת שהצלחתי להשיג כמעט כל שחקן שרציתי. יש איזשהו פספוס עם ליאור רפאלוב שישבתי פעם איתו ועם אמא שלו בצעירותו. הייתה לי הרגשה שהוא צריך עוד קצת זמן כדי להחליט לפני שהוא חותם, אז לא לחצתי ואולי בדיעבד הוא קיבל את הרושם שאני לא כ"כ מעוניין והלך לדודו דהאן. בסופו של דבר, הוא עשה קריירה מצוינת ביחד עם דודו אז אני מפרגן לו".

30. השחקן שהכי עזר לו בקריירה: "קשה לי לסמן אחד. המילה ‘הכי’ קשה לי".

31. ההורה הכי קשה של שחקן: "אני חייב להסביר משהו: אני לא מסתכל על הקריירה שלי כקשה או קלה. אני מסתכל על מה נכון ומה לא נכון למקרה ספציפי. אני לא מפחד מקושי או מדברים יותר מסובכים שקורים. יש הורים שעשו יותר נזק לילדים בנקודה כזו או אחרת, אבל זה לא אומר שהם גם לא עשו דברים טובים בנקודה כזו או אחרת".

ליאור רפאלוב. "יש איזשהו פספוס איתו" (עמרי שטיין)

32. התחושה הכי טובה כסוכן: "מבחינתי, ברגע שאני יודע שלקחתי ילד והכפלתי או שילשתי את הסכום שהוא מרוויח והמחשבה שזה יכול להוביל אותו ואת המשפחה העתידית שלו לשגשוג ולשקט כלכלי, זה רגע שמאוד משמח אותי".

33. התחושה הכי קשה כסוכן: "כשעסקה מתפספסת, כשאתה מבין ששחקן צריך לקצץ בחוזה שלו בגלל שהוא מתדרדר אחורה. משברים של שחקנים ואנשים בכלל. צריך ללמוד להבין גם שם שהקושי הוא המקפצה להצלחה".

34. הבעלים שהכי קשה לעבוד איתו: "לי היה קשה לעבוד עם אלי טביב, אבל מערכת היחסים בינינו היא טובה. הוא פשוט היה קשה בהתנהלות שלו: היו משברים ועימותים אבל נשארנו חברים. היה לי קשה לעבוד איתו אבל גם נהניתי לעבוד איתו. גם בעלי הקבוצות מבינים שאני עושה את הכי טוב לשחקן שלי והמקצוע שלי הוא סוכן שחקנים שצריך לספק את השחקנים שלי ולא אותם".

אלי טביב. "היה קשה לעבוד איתו, אבל מערכת היחסים בינינו טובה" (אחמד מוררה)

35. הבעלים שהכי נוח לעבוד איתו: "הכול תלוי עם איזה שחקן אתה בא. אם אתה בא עם כוכב, קל לך יותר וכולן רוצות אותו. יש אנשים מאוד נעימים גם בכדורגל הישראלי לאורך השנים: אציין את יענקל'ה שחר שתמיד כיף לי לעבוד איתו ועם עוזי מור, או את אלונה ברקת. גם כאלה שיותר קשה איתם, עדיין חברים שלי ואני עושה איתם עסקאות לשביעות רצונם של שני הצדדים".

36. בעלים שגרם לו להתעצבן: "כולם, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלי הוא להירגע ולנסות לייצר את העסקה הכי טובה שיש".

37. מועדונים שיותר מחוברים לסוכנים: "קודם כל, כשאתה מבצע עסקה טובה במועדון אז יותר קל לצייר אותך כאחד שמקורב למועדון, אבל צריך להבין שגם למועדון יותר קל להקשיב לך. המועדון אומר: הצלחנו עם שחקן אחד שלו, אז נצליח גם עם השני והשלישי. החתמתי בעבר ארבעה שחקנים בראסינג סנטאנדר, אז אפשר היה לחשוב שאני יותר מחובר אליהם. פשוט הבאתי להם שחקנים טובים ובגלל זה זה קרה".

דודו אוואט במדי סנטאנדר (רויטרס)

38. ליגה מועדפת להעברה אליה: "זה משתנה בכל תקופה. פעם זו הייתה הליגה הספרדית, אבל היום אני חושב שזה לא נכון להביא שחקן לספרד בגלל התקופה שאנחנו עוברים והפיכתה למדינה הכי אנטישמית. לפעמים אומרים שבדובאי מוסלמים, אבל הם לא מכירים את המילה שנאה וכולם שם התחנכו ברמה הכי גבוהה ובאוניברסיטאות הכי בכירות ואין להם שום דבר נגדנו, לעומת הספרדים שסימנו אותנו בצורה הכי מכוערת".

39. ספורטאי שהיה רוצה לשבת איתו לארוחת ערב: "דייגו ארמנדו מראדונה. הקטע שמאוד מעניין אותי הוא הנפש של בן אדם. עם כל נושא הקואצ'ינג שלמדתי, מעניין אותי לנסות להבין אותי את נוסחת החיבור בין הטירוף לבין הכישרון".

40. אישיות שהיה רוצה לשבת איתה לארוחת ערב: "אני מאוד אוהב להכיר את כל סוגי האנשים, אבל אין איזה סלב מסוים שעושה לי את זה. אגיד משהו שיישמע לי מצחיק: הייתי רוצה לשבת לארוחת ערב עם הבן אדם הכי עני בעולם אבל באותה העת הכי מאושר בעולם ולהבין מי הבן אדם הזה".

דייגו מראדונה. "מאוד מעניין אותי הנפש של הבן אדם" (רויטרס)

41. ענף ספורט מועדף אחרי כדורגל: "אני פחות אוהב ענפים אחרים וגם לא רואה ענפים אחרים. אני מאוד מחובר להצלחה של דני אבדיה. זה מדהים שילד שרק חגג 25 עושה את מה שהוא עושה. אני מתחבר לקריירה שלו ולאו דווקא לענף הכדורסל. אני מאוד אוהב ענפים שלוקחים את היכולות של הספורטאי עד הקצה: חותרי קייאקים, מטפסי הרים, ספורטאים שמתחרים בתחרויות איש הזהב וכו’".

42. החלון המתרומם: "אני מצאתי את השלווה שלי ליד הים, אחרי שבעבר גרתי במושב. היום אני אוהב את השקט של הים, את הספורט על החוף ואת מה שזה מביא. זה סיפור מצחיק: נוצר מצב שהרבה אנשים היו שואלים אותי איך מזג האוויר, אז הייתי פשוט פותח את החלון שלוש או ארבע פעמים בשבוע ומעלה לרשתות כדי שיראו בעצמם. אביחי ידין היה שואל אותי את זה הרבה כי הוא רצה ללכת לדוג".

43. רשתות חברתיות: "אני מחובר כמובן. פעם זה היה יותר פייסבוק, היום זה יותר אינסטגרם. מה לעשות, החיים מתנהלים ככה. כשהתחלתי את הקריירה כסוכן לא היו טלפונים סלולריים והיום יש להכול אפליקציות והכול קל, זמין ונגיש. זה טיפה יותר קשה כי אני בן אדם של אנשים, אבל אני מתחבר לעניין".

אביחי ידין. "היה שואל אותי הרבה כדי ללכת לדוג" (רדאד ג'בארה)

44. השינוי התזונתי שעשה: "האמת שהורדתי 25 קילוגרמים בשנתיים האחרונות. לקחתי את עצמי בידיים כי הבדיקות שלי הראו מדדים גבוהים של רמת סוכר בגוף ולקחתי את זה כאתגר בריאותי. אחרי זה הגיע נושא החיטוב והתזונה הנכונה, הרבה חלבונים ופחות פחמימות וסוכרים. זה יצר לי שינוי והביא רמת אנרגיה אחרת, אני מרגיש בן אדם חדש. לכן כל הקטע של גיל 60 נראה לי הזייה. הזמן טס לי ואני מרגיש שרק התחלתי. אבל זה המספר ואין איך לשנות אותו בשלב הזה".

45. המצב במדינה: "מאז ה-7.10, עברנו משבר גדול שלצערי לא איחד אותנו אלא פילג אותנו. אבל אני כן רואה אופק חיובי: מה שקורה באיראן נותן לי את התחושה שבעוד כמה שנים יהיה מזרח תיכון אחר. זה התחיל מהמלחמה הנוראית הזאת ואולי בהמשך העולם ייראה יותר טוב, אחרי כל האירועים שאנחנו עוברים. הנושא שהכי קשה הוא מלחמת האחים שקיימת פה וזה הדבר הראשון שצריך לטפל בו. להכיל ריבונות אמיתית ומשילות אמיתית כדי שהדברים יקרו נכון. שכל אחד יכבד את השני כדי שנשקם ונבנה מדינה אחרי האסון שעברנו".

46. ערן זהבי: "שחקן שהפך לחבר ולמשפחה. הוא נתן לי המון ערכים בשנים האחרונות ותמיד אתגר אותי וגרם לי להיות טוב יותר עם עצמי ועם אחרים. ההתעסקות בעניין המנטלי והמקצוענות שיפרו אותי מאוד. כמובן שגם אני נתתי לו הרבה, אבל גם הוא נתן לי כלים טובים. זה היה מסע מרתק שכל נקודת זמן בו הייתה מדויקת ונכונה ואני גאה על המסלול שעברנו ושנמשיך לעבור ביחד. תמיד נהיה בעצה טובה האחד לשני עד שלא נהיה בעולם הזה".

ערן זהבי. "שחקן שהפך לחבר ולמשפחה" (רדאד ג'בארה)

47. עומר אצילי: "אהבה גדולה כי אני מכיר אותו מגיל 12. חן האקסית המיתולוגית שלי חיברה בינינו, היא למדה עם דוד שלו. לא חשבתי אז לייצג שחקן כזה צעיר אבל היא לא ויתרה לי והתעקשה ואני מודה לה על ההתעקשות. הכרתי משפחה מדהימה וילד מדהים. הוא לחלוטין הבייבי שלי בכדורגל ומדובר כבר על 20 שנים".

48. סאגת המעבר האחרון של אצילי: "ההתנהלות אולי לא הייתה טובה. שהודענו שאנחנו עוברים לחיפה והוא קיבל החלטה ללכת לבית"ר. אני תמיד הולך עם השחקנים שלי גם אם זה גורם למשהו לא נעים וגם לו לא היה נעים. דיברנו עם יענקל'ה ומכבי חיפה ואנחנו יודעים שזה פגע בהם. עומר הלך עם התחושה, עם מה שהרגיש שנכון לו ואני איתו. אם זה ייגמר באליפות, זו בכלל תתברר כהחלטה מטורפת".

רונן קצב ועומר אצילי. "אני תמיד הולך עם השחקנים שלי" (פרטי)

49. דיא סבע: "הפתיע אותי בהתחלה ועכשיו כבר לא. היכולת להבין את מה שאני דורש ממנו ולהתחבר. הוא היה סיפור הצלחה גדול בדובאי ובסין והיום בטורקיה, לשם הגיע במטרה להעלות את הקבוצה לליגה הבכירה. הוא יודע להתמודד עם משברים כמו המשבר שחווה בארץ ובמהלכו עשה עונה מטורפת. אני מתחבר לשחקנים שאני מצליח להשפיע עליהם והם מיישמים את זה וזה קרה לי עם דיא. זה מסע מרתק במקומות הכי לא צפויים ואני נהנה מהמסע הזה".

50. רמזי ספורי: "דוגמה מצוינת להבין שאצלי גם אחרי הרבה שנים של עבודה, יש שחקן שמבין את הערך שלי ביכולת לקדם אותו. לא יצא לחו"ל בגיל צעיר והצליח מאוד לקדם את עצמו במקום המנטלי ליכולת שהוא מציג היום".

רמזי ספורי. "הצליח מאוד לקדם את עצמו" (ראובן שוורץ)

51. הפועל פ"ת: "זה הלב כי שם התחלנו. אני היום לא אוהד קבוצות כי התחלתי לאהוד שחקנים מתוקף עבודתי, אבל מגיל 3 הייתי ביציעי הבטון ובכל משחקי הבית והחוץ עם אבא שלי ז"ל. זה החל ביציע בתור ילד והמשיך אח"כ בצבא ברדיו עם שירים ושערים. מסע מטורף של משהו שנטמע בלב ומשם האהבה הגדולה לכדורגל החלה".

52. יוסי בניון: "מסע מטורף. קודם כל הוא היה כוכב בארץ כבר מגיל צעיר ואני חברתי אליו בגיל 20 כשכבר ידעו מי הוא. דווקא בעונה האחרונה במכבי חיפה הוא היה קצת פצוע וזה היה אתגר למצוא לו את המקום הנכון. הגענו לסנטאנדר, לצ'לסי, לארסנל וכמובן לליברפול. היו הרבה דברים טובים בדרך והייתה עזרה הדדית גם מחוץ למגרש. זה נגמר לפני המעבר לק.פ.ר כי אולי הוא הרגיש שאני לא עושה מספיק בשבילו, אבל דווקא פיני (זהבי) טיפל באנגליה ואולי הייתה קצת אי הבנה. הוא החליט לסיים את הקשר. נפגעתי כי היה לנו חיבור מטורף אבל אחרי זה ניסיתי להבין מה אני עשיתי לא נכון שגרם לו להיפגע ממני ובחרתי שלא להיות הנפגע. שחררתי את זה והיום אנחנו במערכת יחסים מצוינת. אם שואלים אותי מי השחקן הבכיר בכדורגל הישראלי או הכי טוב, אני לא אוהב לבחור בשם, אבל אני יודע שמבחינתי יוסי בניון עשה קריירה שאף אחד לא יכול לחזור עליה. להיות בקבוצות האלה זה מטורף ומבחינתי זו הקריירה הכי חזקה של שחקן ישראלי עד היום. הוא המסי של הכדורגל וזהבי הוא רונאלדו עם המשמעת והמקצוענות. זכיתי לעבוד עם הטובים מכולם".

53. ג'ורדי קרויף: "הכרתי אותו לפני ההגעה שלו לארץ ועד היום יש לנו חיבור מטורף. אני מאוד אוהב אנשים כמוהו, סוג של חתולי רחוב וזו גם האישיות שלי באיזשהו מקום. אנחנו מדברים הרבה ובתקופה שלו במכבי ת"א אפילו היינו יושבים אצלי לא מעט פעמים על חוף הים ומדברים על החיים. הוא יצליח בכל מה שייגע, הוא בן אדם מיוחד שבנה את הקו המקצועי והניהולי במכבי ת"א שמנסים לשמר אותו עד היום. החיבור בין מיץ' גולדהאר שהוא יותר מסודר לבין ג'ורדי, שיותר מקבל החלטות של חתול רחוב הוא חיבור מעניין שכלל הצלחה גדולה. אני בטוח שהוא יצליח מאוד באייאקס".

ג'ורדי קרויף. "עד היום יש לנו חיבור מטורף" (רויטרס)

54. טיפ לסוכן המתחיל: "קודם כל תשוקה: להאמין במה שאתה עושה, להיות שם כל הזמן ולא להישבר ברגעים הקשים. בתחילת הדרך שלי הייתי בהפסדים כלכליים גדולים רק על הטיסות עם השחקנים לדרום אמריקה. הכי קל היה ללכת למשרד הביטחון אחרי התפקיד שלי בצבא, אבל לא נשברתי. אנשים חושבים שזו עבודה קלה כי רואים רק את התמונה עם החולצה וחושבים שהסוכן לוקח כסף גדול ובקלות. יש הרבה עבודה בדרך כדי להוציא עסקה טובה וצריך לדעת לעשות את העבודה הזאת".

55. האם ימליץ להיות סוכן: "אני ממליץ לעשות את מה שטוב לאותו בן אדם. זה מקצוע מצוין כשמצליחים, אבל יש המון סוכנים שמנסים ולא מצליחים. בסופו של דבר, כל בן אדם צריך להתפרנס כמו שצריך ושכל בן אדם יעשה מה שבוער בעצמותיו. הדבר היחידי שאני אומר הוא שכשאתה בוחר מקצוע, תלך על זה עד הסוף ואל תוותר בדרך".

56. טיפ לשיפור הכדורגל הישראלי: "אני חושב שהכדורגל הישראלי פחות או יותר נמצא במקום טוב כרגע, במיוחד מבחינת גודל הליגה והפלייאוף שנותן המון עניין. צריך לטפל טיפה במה שמסביב, בעיקר עניין הפירוטכניקה שמחבל לנו בכדורגל הישראלי. צריך לטפל בכל עניין העונשים למי שפוגע בכדורגל הישראלי כדי שזה ייפסק. אם מישהו שיזרוק רימון עשן למגרש יידע בוודאות שהוא ייכנס לשלושה חודשים לכלא, זה ייפסק. מבחינה מקצועית, מאוד חשוב להביא מאמנים טובים למחלקות הנוער. בגלל שלמחלקות הנוער אין מספיק תקציב, מביאים יותר מדריכים ממאמנים. אם רוצים להתפתח, צריך להבין מה קורה במדינות הבכירות: אנשי המקצוע האיכותיים נמצאים דווקא במחלקות הנוער ומקדמים את השחקנים הצעירים. אם אותם שחקנים יגיעו לגיל בוגרים ללא יסודות, יהיה קשה לנו להשלים את הפערים מול העולם".

אליאל פרץ ודולב חזיזה. "הכדורגל הישראלי פחות או יותר נמצא במקום טוב כרגע" (מרטין גוטדאמק)

57. גיל לפרישה: "אם פיני זהבי יכול לעבוד בגיל 83, אז אני לא רואה גיל לפרישה. כל עוד תהיה לי את התשוקה מול אנשים ולא מול העסקאות, אהיה שם".

58. החלום הכי גדול: "אני לא מסתכל על חלומות אלא על הכאן ועכשיו. המימוש היום יומי, לקום שמח ובריא, לדעת שאתה משפיע עם אנשים ומגשים את החלום. תמיד צריך להסתכל יום אחורה, על היום הנוכחי ועל המחר ולא רחוק מדי. בכל הימים להרגיש שעשית טוב, שאתה עושה טוב ושמחר תעשה טוב".

59. רונן קצב במשפט: "בן אדם שאוהב אנשים, רגיש ומרגיש".

60. רונן קצב בגיל 70: "עושה ראיון של 70 שאלות במקום 60".