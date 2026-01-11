יוסי אבוקסיס הופתע, השחקנים גילו דרך תמונה

רעידת אדמה במכבי נתניה. אחרי רצף של משחקים לא טובים, האחרון שבהם ה-1:1 נגד הפועל ירושלים ביום שישי האחרון, הקבוצה מהשרון החליטה לזעזע והודיעה באופן רשמי על סיום דרכו של יוסי אבוקסיס, ושבני לם יעמוד על הקווים עד למציאת מאמן קבוע.

מבחינת מועמדים, אז שתי אופציות עלו כאשר הראשונה זה רוני לוי, שמוכר היטב לקהל בנתניה, והשני זה מאמן מחו”ל, כאשר באופן ספציפי מאמן ברזילאי מועמד להגיע אל הקווים באצטדיון מרים, ושמו גוסטבו ליאל, מאמן ברזילאי שכבר ביקר בישראל למשך מספר שבועות בתחילת העונה ואימן בין השאר בנבחרות הצעירות של ברזיל.

בחזרה לאבוקסיס. המאמן עוד הספיק להעביר הבוקר (ראשון) את האימון לקראת משחק הגביע ביום שלישי מול מכבי יפו ולא חשב שזה מה שיקרה. לאחר האימון, נמסר לו על סיום עבודתו, כאשר גם בשיחה שערך עם השחקנים, הוא לא ציפה שזה יקרה ולא נפרד מהם.

שחקני הקבוצה הופתעו והתעדכנו על הפיטורים מהודעה בה צילום של הודעת הפיטורים ממנהל הקבוצה. בינתיים, נזכיר שהמועדון במקום השביעי וברצף פחות טוב של משחקים, כאשר הם לא ניצחו בחמשת המפגשים האחרונים בליגה, עם 2:0 נגד הפועל ב”ש, 1:1 נגד מכבי ת”א, 2:0 נגד הפועל פ”ת, 4:0 נגד עירוני טבריה וכאמור ה-1:1 נגד הפועל ירושלים ביום שישי האחרון.