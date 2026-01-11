ימאל מחק כמעט את כל הפוסטים שלו באינסטגרם

אין זכר לחגיגות, לא לתמונות מהחדר ההלבשה ולא לרגעים אישיים. הפרופיל הרשמי של לאמין ימאל באינסטגרם כמעט ריק לחלוטין. היהלום של לה מאסיה החליט לבצע “טאבולה ראסה” ממש לפני שריקת הפתיחה בגמר הסופר קאפ הספרדי, כשהוא משאיר רק כמה פרסומים בודדים של התחייבויות מסחריות.

ההתייחסות היחידה שהשאיר יכולה לעורר התלהבות בקרב אוהדי ברצלונה, והיא מסר מסתורי שמופיע כעת בביוגרפיה שלו. לאמין החליף כל תיאור קודם בהתייחסות לסדרת אנימציה: “Samurai Jack | Ashi | T5 · E2”.

לקראת גמר הסופר קאפ מול ריאל מדריד בג’דה, לאמין ימאל המשיך להפתיע גם בפרטים נוספים ברשתות החברתיות. הוא החליף את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם לדימוי מתוך סדרת האנימציה “סמוראי ג’ק”, וגם הביוגרפיה עודכנה בהתאם.

לאמין ימאל (IMAGO)

הסדרה עוסקת בלוחם צעיר שנאבק שוב ושוב בשד רב עוצמה בשם אקו, מסר של התמדה ומאבק בלתי פוסק. אחד הסלוגנים המזוהים עם הדמות הוא: “אני צעיר, אבל מוכן להילחם”, רמז ברור לאווירה שבה מגיע ימאל לקלאסיקו.

למי שפחות מכיר, הפרק הזה מהסדרה האייקונית מספר על מאבק נואש להישרדות ועל עמידותו של לוחם שנאלץ להתמודד מול אויבים רבים כדי למצוא את דרכו. האם זהו מסר של מלחמה לקראת הקלאסיקו? לאמין נראה מוכן לאתגר.

התקדים של היורו

זו לא הפעם הראשונה שבה לאמין משתמש ברשתות החברתיות כדי לשדר מסרים. כבר במהלך אליפות אירופה הוא הראה שלמרות גילו הצעיר, הוא יודע לנהל את תזמון התקשורת הדיגיטלית כדי להגיב לפרובוקציות, כפי שקרה עם אדריאן ראביו. המחיקה ההמונית הזו נראית כדרכו לומר שאין עוד על מה לדבר, נשאר רק לשחק.

לאמין ימאל מול אדריאן ראביו (רויטרס)

על הדשא בערב הסעודית נגלה אם ה“איפוס” הדיגיטלי הזה יתורגם להופעה מחשמלת שתעניק לברצלונה את התואר הראשון שלה העונה, או שאולי עוד לפני המשחק הוא יפתיע בפוסט נוסף.