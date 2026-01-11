יום ראשון, 11.01.2026 שעה 16:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2134-1819ג'ירונה12
2029-2418סביליה13
1922-1819אוססונה14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1924-1619אלאבס16
1826-2018מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ימאל מחק כמעט את כל הפוסטים שלו באינסטגרם

מהלך מסתורי לפני הקלאסיקו: שחקן ברצלונה בחר ב“איפוס” דיגיטלי לפני הגמר, והחליף את הביוגרפיה שלו בהתייחסות לסדרה שעוסקת בהישרדות ובעמידות

|
לאמין ימאל (צילום מסך)
לאמין ימאל (צילום מסך)

אין זכר לחגיגות, לא לתמונות מהחדר ההלבשה ולא לרגעים אישיים. הפרופיל הרשמי של לאמין ימאל באינסטגרם כמעט ריק לחלוטין. היהלום של לה מאסיה החליט לבצע “טאבולה ראסה” ממש לפני שריקת הפתיחה בגמר הסופר קאפ הספרדי, כשהוא משאיר רק כמה פרסומים בודדים של התחייבויות מסחריות.

ההתייחסות היחידה שהשאיר יכולה לעורר התלהבות בקרב אוהדי ברצלונה, והיא מסר מסתורי שמופיע כעת בביוגרפיה שלו. לאמין החליף כל תיאור קודם בהתייחסות לסדרת אנימציה: “Samurai Jack | Ashi | T5 · E2”.

לקראת גמר הסופר קאפ מול ריאל מדריד בג’דה, לאמין ימאל המשיך להפתיע גם בפרטים נוספים ברשתות החברתיות. הוא החליף את תמונת הפרופיל שלו באינסטגרם לדימוי מתוך סדרת האנימציה “סמוראי ג’ק”, וגם הביוגרפיה עודכנה בהתאם.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הסדרה עוסקת בלוחם צעיר שנאבק שוב ושוב בשד רב עוצמה בשם אקו, מסר של התמדה ומאבק בלתי פוסק. אחד הסלוגנים המזוהים עם הדמות הוא: “אני צעיר, אבל מוכן להילחם”, רמז ברור לאווירה שבה מגיע ימאל לקלאסיקו.

למי שפחות מכיר, הפרק הזה מהסדרה האייקונית מספר על מאבק נואש להישרדות ועל עמידותו של לוחם שנאלץ להתמודד מול אויבים רבים כדי למצוא את דרכו. האם זהו מסר של מלחמה לקראת הקלאסיקו? לאמין נראה מוכן לאתגר.

התקדים של היורו

זו לא הפעם הראשונה שבה לאמין משתמש ברשתות החברתיות כדי לשדר מסרים. כבר במהלך אליפות אירופה הוא הראה שלמרות גילו הצעיר, הוא יודע לנהל את תזמון התקשורת הדיגיטלית כדי להגיב לפרובוקציות, כפי שקרה עם אדריאן ראביו. המחיקה ההמונית הזו נראית כדרכו לומר שאין עוד על מה לדבר, נשאר רק לשחק.

לאמין ימאל מול אדריאן ראביו (רויטרס)לאמין ימאל מול אדריאן ראביו (רויטרס)

על הדשא בערב הסעודית נגלה אם ה“איפוס” הדיגיטלי הזה יתורגם להופעה מחשמלת שתעניק לברצלונה את התואר הראשון שלה העונה, או שאולי עוד לפני המשחק הוא יפתיע בפוסט נוסף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */