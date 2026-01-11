יום ראשון, 11.01.2026 שעה 15:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2423-2518מ.ס קריית ים7
2427-2617הפועל כפר שלם8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2120-2017הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1726-2218הפועל נוף הגליל14
1729-1617הפועל עפולה15
1522-1917הפועל חדרה16

חיזוק לטוענת לעלייה: באנדמה חתם בכפר סבא

רכש משמעותי לאדם לם: קשר נבחרת חוף השנהב עד גיל 20, ששיחק גם בקבוצת הנוער של סלטה ויגו. חתם כבר רשמית ויחליף את פאיז אברהמס, שסירב לחזור

|
אדם לם (לילך וויס-רוזנברג)
אדם לם (לילך וויס-רוזנברג)

רכש מעניין להפועל כפר סבא: הקבוצה מהשרון, שנמצאת כרגע במאבקי העלייה ומדורגת במקום השלישי, מרחק שלוש נקודות מהמקום השני, החתימה את הקשר מחוף השנהב, גילברט באנדמה.

השחקן בן ה-19 גדל באקדמיה המפוארת של מולדתו אביג'אן, כאשר בעונה שעברה, הושאל אפילו לקבוצה הצעירה של סלטה ויגו. מדובר על שחקן שמסמנים אותו כבעל פוטנציאל רב והוא אמור לתפקד כקשר 10.

כזכור, במועדון מהשרון נפרדו מפאיז אברהמס, שסירב לחזור לארץ ובמועדון ינהלו מולו סוגיה משפטית, כאשר לאחרונה הדבר הורגש במגרש, כשכאמור כעת, הקבוצה של אדם לם רושמת חיזוק שאמור להיות משמעותי.

באנדמה רשם ארבע הופעות בנבחרת הצעירה של מולדתו עד גיל 20 ואפילו כבש פעמיים, כאשר הוא כבר נחת בישראל והספיק לחתום הבוקר על חוזהו במועדון ויוכל אפילו להירשם בסגל למשחק הגביע הקרוב ביום חמישי מול מ.ס כפר קאסם.

