חיזוק לטוענת לעלייה: באנדמה חתם בכפר סבא

רכש מעניין להפועל כפר סבא: הקבוצה מהשרון, שנמצאת כרגע במאבקי העלייה ומדורגת במקום השלישי, מרחק שלוש נקודות מהמקום השני, החתימה את הקשר מחוף השנהב, גילברט באנדמה.

השחקן בן ה-19 גדל באקדמיה המפוארת של מולדתו אביג'אן, כאשר בעונה שעברה, הושאל אפילו לקבוצה הצעירה של סלטה ויגו. מדובר על שחקן שמסמנים אותו כבעל פוטנציאל רב והוא אמור לתפקד כקשר 10.

כזכור, במועדון מהשרון נפרדו מפאיז אברהמס, שסירב לחזור לארץ ובמועדון ינהלו מולו סוגיה משפטית, כאשר לאחרונה הדבר הורגש במגרש, כשכאמור כעת, הקבוצה של אדם לם רושמת חיזוק שאמור להיות משמעותי.

באנדמה רשם ארבע הופעות בנבחרת הצעירה של מולדתו עד גיל 20 ואפילו כבש פעמיים, כאשר הוא כבר נחת בישראל והספיק לחתום הבוקר על חוזהו במועדון ויוכל אפילו להירשם בסגל למשחק הגביע הקרוב ביום חמישי מול מ.ס כפר קאסם.