"לחיפה עתיד מבטיח", "בכר חזר להאמין בעצמו"

מכבי חיפה אמנם נעצרה אחרי רצף ניצחונות מרשים, אבל היא לפחות לא הפסידה באחד באצטדיונים הקשים שיש בליגת העל, כשסיימה ב-0:0 עם הפועל באר שבע והמשיכה במגמת השיפור תחת ברק בכר. לאחר המשחק, הפרשנים ברדיו חיפה ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על הנושאים הבוערים אצל הירוקים.

מה אתם חושבים על סוגיית ברק בכר?

קניאס: ”איציק ביקר אותו עונה שעברה בצדק, בכר חייב להמשיך. הוא מייצר תשתית לעונה הבאה, בדיוק העבודה שמרקו בלבול עשה אז. כיף לראות את שחקני מחלקת הנוער, את נבות רטנר. הוא נכנס בלי שום רגשי נחיתות, יש לחיפה עתיד מבטיח. הילד מתאמן עם הבוגרת לא מעט זמן, גם בליגת האלופות לנוער הוא עשה משחקים מדהימים, לליגת העל הוא בטוח מתאים. בכר מתאים את עצמו למציאות”.

אהרונוביץ: “בכר חושב שהוא מסוגל לקחת את הגביע, הוא מבין שאין לו פה איכות, אבל הוא הפך את הקבוצה לקבוצתית מאוד. שחקנים ממחלקת הנוער עושים עבודה מצוינת, והא נותן להם. הוא בדרך הנכונה”.

קוז'וק: "תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך"

רטנר פשוט מדהים, הוא עשה קפיצת מדרגה.

אהרונוביץ: “בכר, האומץ חזר לו. מה שאפיין אותו בעבר זה אומץ. אני זוכר כשקיבלתי ממנו טלפון שהוא אמר לי שהוא הולך אול-אין. הוא הבין שככה הוא לקח אליפויות. המצב שהביאו אותו זה שהוא חייב לתת לצעירים לשחק. רטנר מסר כדור ענק לגול והיה טוב, הוא הפך את הקבוצתיות לאיכות של חיפה”.

מה אתה אומר שמכבי חיפה עדיין לא מחתימה את בכר?

קניאס: ”יענקל’ה מבין את מה שקורה. אני בטוח שרפאלוב ועובדיה לא רוצים להזיע עוד הפעם ולטלטל בקיץ. להביא מאמן חדש זו תהיה טעות. לאורך שנים שחר תמיד מודיע על מאמנים באפריל, לדעתי הפעם זה יהיה לפני זה”.

נבות רטנר (רדאד ג'בארה)

אתה רואה תסריט שבכר הולך למקום אחר?

קניאס: ”בשבילו מכבי חיפה זה הטופ, כל עוד ירצו אותו הוא ישמח להישאר לדעתי”.

מה עם מכבי תל אביב ירימו לו פלאפון?

קניאס: ”נבר סיי נבר. אבל לדעתי כל עוד במכבי חיפה ירצו אותו הוא ימשיך פה ליותר מעונה אחת. גם פפ גווארדיולה לא זוכה כל שנה באליפות. יש מניה בטוחה שמתפקדת ומוציאה מים מהסלע. צריך למצוא שחקנים טובים, אולי הסתיו טוריאל הבא. צריך גם לפגוע בזרים, רק שחקנים שיכולים לשדרג”.

אהרונוביץ: “ברק בכר חזר להאמין בעצמו. כל הסגל מאמין בו, גם הצוות מסביב כולל שחר יאמינו בו”.