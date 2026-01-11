בבית"ר החליטו להקים מותג לבוש משל עצמם

בית”ר ירושלים עשתה קפיצה גדולה מאוד על הדשא בשנים האחרונות והיא אפילו מתחרה על אליפות העונה, אך זה עדיין לא אומר שבמועדון לא חושבים כל הזמן קדימה ואיך ממשיכים למנף את מה שקורה גם מקצועית וגם כלכלית, במטרה להמשיך את הגרף עוד שנים קדימה.

הצהובים-שחורים החליטו על צעד חדש, כאשר הם רוצים להיות עם מותג לבוש משלם, פרטי של הקבוצה, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (ראשון). בקבוצה עובדים על מותג שייקרא BJ, ראשי התיבות של בית”ר ירושלים באנגלית.

מי שתעזור להרים את המותג הזה תהיה חברת Factory 54, שתחתיה יש גם את פילה, פומה ולוטו, כאשר בבית”ר ירושלים לא רוצים להיות עם אף אחד מהמותגים הללו, אלא במותג משל עצמה. במועדון רוצים ייצור עצמי ופקטורי 54 תעזור לה, במטרה לא להיות תלויים באף אחת, בהחלטה שהתקבלה על ידי ברק אברמוב ואנשי הקבוצה.