יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

בבית"ר החליטו להקים מותג לבוש משל עצמם

חשיפת "שיחת היום": הירושלמים ממשיכים לחשוב קדימה על הדשא ומחוצה לו, כאשר כעת במועדון רוצים לפתח מותג בשם 'BJ' בעזרת פקטורי 54. הפרטים בפנים

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בית”ר ירושלים עשתה קפיצה גדולה מאוד על הדשא בשנים האחרונות והיא אפילו מתחרה על אליפות העונה, אך זה עדיין לא אומר שבמועדון לא חושבים כל הזמן קדימה ואיך ממשיכים למנף את מה שקורה גם מקצועית וגם כלכלית, במטרה להמשיך את הגרף עוד שנים קדימה.

הצהובים-שחורים החליטו על צעד חדש, כאשר הם רוצים להיות עם מותג לבוש משלם, פרטי של הקבוצה, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (ראשון). בקבוצה עובדים על מותג שייקרא BJ, ראשי התיבות של בית”ר ירושלים באנגלית.

מי שתעזור להרים את המותג הזה תהיה חברת Factory 54, שתחתיה יש גם את פילה, פומה ולוטו, כאשר בבית”ר ירושלים לא רוצים להיות עם אף אחד מהמותגים הללו, אלא במותג משל עצמה. במועדון רוצים ייצור עצמי ופקטורי 54 תעזור לה, במטרה לא להיות תלויים באף אחת, בהחלטה שהתקבלה על ידי ברק אברמוב ואנשי הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */