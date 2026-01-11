פרמין: חשבתי שהדלת לברצלונה כבר נסגרה

פרמין לופס רק בן 22, אך כבר נחשב לאחד הקשרים המדוברים בכדורגל הספרדי. הוא גדל הרחק מאור הזרקורים בהואלבה, הפך תוך זמן קצר לבורג משמעותי בהרכב של האנזי פליק בברצלונה ולמועמד רציני לסגל נבחרת ספרד לקראת המונדיאל הקרוב. הדרך לשם לא הייתה פשוטה, להפך והיא רצופה ברגעים של ספק, ירידות ועליות חדות, שהפכו אותו לשחקן שהוא היום.

פרמין עשה את צעדיו הראשונים במחלקות הנוער של רקראטיבו ו-ריאל בטיס, לפני שהגיע ללה מאסיה בגיל 13 בלבד, עם חלום אחד ברור: לשחק בברצלונה. המעבר המוקדם מהבית היה לא פשוט. “זה היה קשה מאוד, הייתי צעיר ולא בטוח שאני מוכן לחיות כל כך רחוק מהמשפחה והחברים”, הוא סיפר, אך הדגיש כי בלה מאסיה עטפו אותו וסייעו לו להתמודד, תקופה שהוא זוכר כיום כיפה במיוחד.

בניגוד ללא מעט כישרונות שפורצים בגיל צעיר, פרמין נאלץ לעבור מסלול ארוך ומפותל. בגיל 19, בזמן שאחרים כבר ביססו את עצמם בליגה הבכירה, הוא שיחק בליגה השלישית בספרד במדי לינארס דפורטיבו. ההשאלה הזו כמעט גרמה לו להאמין שחלום ברצלונה נגמר. “חשבתי שהדלת נסגרה”, הודה, “אבל התקופה שם ביגרה אותי כשחקן וכאדם”. הוא סיים את העונה עם 12 שערים – נתון שהוכיח בדיעבד עד כמה השנה הזו הייתה קריטית להתפתחותו.

פרמין לופס בתחילת דרכו (רויטרס)

נקודת המפנה הגיעה בקיץ, כאשר קיבל הזדמנות להשתתף בהכנה לעונה עם הקבוצה הבוגרת תחת צ’אבי. ההופעה המרשימה שלו שם שינתה את מסלול הקריירה, ומאז הדברים קרו בקצב מסחרר. ב-27 באוגוסט 2023 ערך את הופעת הבכורה הרשמית בברצלונה מול ויאריאל. “הייתי קצת לחוץ, אבל זה היה רגע מדהים. הגשמתי חלום”, שיחזר.

מאז אותו ערב, פרמין הספיק בתוך כשנתיים וחצי לזכות כמעט בהכול: אליפות ספרד, גביע, סופרקופה, יורו עם נבחרת ספרד וגם מדליית זהב אולימפית בקיץ בלתי נשכח. “לפעמים אתה לא מספיק לעכל את כל מה שקורה, הכול עובר כל כך מהר”, הודה. “אני מנסה להזכיר לעצמי איפה הייתי לפני כמה שנים, וזה נותן לי פרופורציות”.

על התקופה תחת צ’אבי הוא מדבר בהערכה גדולה, ומייחס לו חלק משמעותי בהפיכתו לשחקן סגל קבוע. כיום, תחת האנזי פליק, הוא מרגיש חלק ממשפחה. “הוא תובעני, אבל מאוד קרוב לשחקנים. כולנו הולכים איתו ומרגישים מאוחדים”, אמר על המאמן הגרמני, שמעניק לו קרדיט הולך וגדל.

פרמין לופס (IMAGO)

גם השאיפות ברורות: ברצלונה, לדבריו, רוצה לזכות בכל תואר אפשרי, אך ליגת האלופות מקבלת מקום מיוחד. “עבר הרבה זמן מאז שהמועדון זכה בצ’מפיונס, ויש לנו רצון גדול להביא את השמחה הזו לאוהדים”. במקביל, החלום האישי הגדול הוא המונדיאל: “זה יעד קשה, אבל אני חולם להיות שם ולזכות”.

מחוץ למגרש, פרמין מצטייר כאדם פשוט וצנוע. הוא מבלה זמן עם בת זוגו והכלב, שומר בקפדנות על אורח חיים מקצועני, ומעדיף שגרה רגועה. גם חגיגת הצדעה הצבאית שהפכה לסימן ההיכר שלו נולדה מבדיחה עם חבר. “אמרתי שאם אחגוג ככה, הוא יסתפר כמוני – והוא עמד במילה”, חייך.