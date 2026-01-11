יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:34
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"אלונה הובילה את מהלך הזרים וב"ש הכי ציונית"

אוהד הקבוצה הדר גולדמן דיבר ב"שיחת היום" אחרי ה-0:0 נגד מכבי חיפה: "המשימה לשחק את אותה כמות משחקים כמו כולן ובינתיים זה ככה". וגם: קאנגווה

|
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע נעצרה אתמול (שבת) עם 0:0 בבית נגד מכבי חיפה ואיבדה שתי נקודות יקרות, אבל התיקו הזה הספיק לה כדי לשמור על המקום הראשון כשהיא כרגע בשוויון נקודות עם בית”ר ירושלים, אך מוליכה את הליגה בזכות הפרש שערים טוב יותר משל ברק יצחקי וחניכיו. אוהד הקבוצה הדר גולדמן עלה לדבר על הדרומיים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה חושב על הקבוצה?
”היה משחק בקצב טוב, למרות 0:0 היה מעניין. המצטיין היה השוער של מכבי חיפה. כולנו מאוכזבים מאיבוד הנקודות, באר שבע רוצה לנצח כל משחק. אפשר לשחק יותר טוב. אתמול היה קצב גבוה, הייתי במשחק. יש ליגה מעניינית, יש ארבע קבוצות מאוד חזקות. תראה מה הפועל פתח תקווה וטבריה עושות אפילו. אני מאמין במועדון, אנחנו מנוהלים בצורה יציבה, אנחנו משחקים באופן מוצק. האליפות לא בכיס של אף אחד. קינגס קאנגווה עשה משחק יוצא מן הכלל. הסטטיסטיקות שלו מבחינת מסירות, הגנה, התקפה, איומים ובישולים הן מצוינות. מבחינת כיבוש שערים יש עוד סיבוב שלם ופלייאוף”.

חסר עוד מישהו שייתן מספרים, תהיה לבאר שבע בעיה לרוץ עד הסוף ככה.
”אני מזכיר לכם שאלונה הובילה את המהלך של הזרים. בסוף היא הקבוצה הכי ציונית”.

קוז'וק: "תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך"

אלונה ואלי רצו בכלל עשרים זרים.
”אלונה כהרגלה מובילה מהלכים. קשה לנו לקבל אישה בתוך עולם כל כך גברי, בואו נודה בזה, גם לי היה קשה. לאט לאט נקבל את זה. אם אתה רוצה להתמודד באירופה, צריך להפסיק את ההתבזות בנבחרות. צריך להתמודד ברמות הכי גדולות. צריך לראות את ההתנהלויות של ההתאחדויות באירופה. צריך לאמץ את זה. יש דברים שצריך ללמוד מהגויים, להתמודד ברמות הגבוהות. חשוב שיבואו לפה שחקנים טובים, עכשיו זה קשה בגלל המלחמה הצודקת, זה ברור. אנחנו כן צריכים זרים. אני מציע שנתחיל להביא קצת יותר נשים לכדורגל”.

הדר אתה רגוע היום, מה קרה?
”אתה צודק. סיבה אחת זה שהשופט היה מצוין נגד חיפה. עוד סיבה זה שיש למועדון משימה, והיא לשחק את אותה כמות משחקים כמו של שאר הליגה. בינתיים אנחנו משחקים את כל המשחקים וזה מעודד”.

אתם יכולים לא לקחת אליפות.
”צריך להתאמץ, זה קרב מאוד קשה, שנה שעברה לא לקחנו כי לקחו לנו משחק. יש קבוצות מצוינות, מכבי, חיפה, בית”ר”.

