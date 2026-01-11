"אלונה הובילה את מהלך הזרים וב"ש הכי ציונית"

הפועל באר שבע נעצרה אתמול (שבת) עם 0:0 בבית נגד מכבי חיפה ואיבדה שתי נקודות יקרות, אבל התיקו הזה הספיק לה כדי לשמור על המקום הראשון כשהיא כרגע בשוויון נקודות עם בית”ר ירושלים, אך מוליכה את הליגה בזכות הפרש שערים טוב יותר משל ברק יצחקי וחניכיו. אוהד הקבוצה הדר גולדמן עלה לדבר על הדרומיים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה חושב על הקבוצה?

”היה משחק בקצב טוב, למרות 0:0 היה מעניין. המצטיין היה השוער של מכבי חיפה. כולנו מאוכזבים מאיבוד הנקודות, באר שבע רוצה לנצח כל משחק. אפשר לשחק יותר טוב. אתמול היה קצב גבוה, הייתי במשחק. יש ליגה מעניינית, יש ארבע קבוצות מאוד חזקות. תראה מה הפועל פתח תקווה וטבריה עושות אפילו. אני מאמין במועדון, אנחנו מנוהלים בצורה יציבה, אנחנו משחקים באופן מוצק. האליפות לא בכיס של אף אחד. קינגס קאנגווה עשה משחק יוצא מן הכלל. הסטטיסטיקות שלו מבחינת מסירות, הגנה, התקפה, איומים ובישולים הן מצוינות. מבחינת כיבוש שערים יש עוד סיבוב שלם ופלייאוף”.

חסר עוד מישהו שייתן מספרים, תהיה לבאר שבע בעיה לרוץ עד הסוף ככה.

”אני מזכיר לכם שאלונה הובילה את המהלך של הזרים. בסוף היא הקבוצה הכי ציונית”.

קוז'וק: "תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך"

אלונה ואלי רצו בכלל עשרים זרים.

”אלונה כהרגלה מובילה מהלכים. קשה לנו לקבל אישה בתוך עולם כל כך גברי, בואו נודה בזה, גם לי היה קשה. לאט לאט נקבל את זה. אם אתה רוצה להתמודד באירופה, צריך להפסיק את ההתבזות בנבחרות. צריך להתמודד ברמות הכי גדולות. צריך לראות את ההתנהלויות של ההתאחדויות באירופה. צריך לאמץ את זה. יש דברים שצריך ללמוד מהגויים, להתמודד ברמות הגבוהות. חשוב שיבואו לפה שחקנים טובים, עכשיו זה קשה בגלל המלחמה הצודקת, זה ברור. אנחנו כן צריכים זרים. אני מציע שנתחיל להביא קצת יותר נשים לכדורגל”.

הדר אתה רגוע היום, מה קרה?

”אתה צודק. סיבה אחת זה שהשופט היה מצוין נגד חיפה. עוד סיבה זה שיש למועדון משימה, והיא לשחק את אותה כמות משחקים כמו של שאר הליגה. בינתיים אנחנו משחקים את כל המשחקים וזה מעודד”.

אתם יכולים לא לקחת אליפות.

”צריך להתאמץ, זה קרב מאוד קשה, שנה שעברה לא לקחנו כי לקחו לנו משחק. יש קבוצות מצוינות, מכבי, חיפה, בית”ר”.