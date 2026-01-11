גאנדלמן על הספסל של לצ'ה בקרב התחתית

לא בכל יום אנו מקבלים שחקן ישראלי באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל שם נוסף הצטרף בבמה של הגדולים למנור סולומון. עומרי גאנדלמן חתם באופן רשמי בלצ’ה, והקבוצה החדשה שלו תארח את פארמה לקרב תחתית רותח במסגרת המחזור ה-20 היום (ראשון, 13:30, שידור חי בערוץ ONE2), והוא על הספסל יחכה לבכורה שלו.

לצ’ה במקום ה-16 עם 17 נקודות, כאשר היא ארבע נקודות בתוך חוף המבטחים ומעל הקו האדום, כאשר שם נמצאת פיורנטינה וחברו לנבחרת של עומרי גאנדלמן עם 13 נקודות. המארחת לא ניצחה שלושה משחקים והיא תקווה לשוב למסלול, והקשר הישראלי יקווה לתרום.

פארמה נמצאת מקום אחד מעל לצ’ה, כאשר היא עם 18 נקודות, נקודה אחת יותר, במקום ה-15. האורחת לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים שלה וייתכן שמי שתפסיד כאן תסתבך לה בתחתית, ומי שתאסוף שלוש נקודות תיקח לא מעט אוויר בתקופה לא פשוטה.

במפגש הראשון בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון של הסרייה א’ העונה הזו, לצ’ה יצאה עם שלוש נקודות בחוץ נגד פארמה. מי שעשה את ההבדל אז היה ריקרדו סוטיל, שכבש את הגול היחיד במשחק וכזה שחתם את התוצאה בדקה ה-38.