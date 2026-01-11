יום ראשון, 11.01.2026 שעה 16:34
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1330-1520פיזה20

מנור סולומון על הספסל פיורנטינה נגד מילאן

אחרי שעלה כמחליף בשני המשחקים הראשונים שלו, הקיצוני הישראלי פעם נוספת על הספסל גם נגד מילאן ב-16:00 (שידור חי בערוץ ONE2). יצליח שוב להשפיע?

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון כבר שותף בשני משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. היום (ראשון, 16:00) הם פוגשים את מילאן החזקה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות בביתם בדרך להישארות בליגה והפעם הוא יתחיל על הספסל של הוויולה. שידור חי ב-ONE2.

כאמור, הסגולים היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסריה א’. כעת, הם כבר לאחר שני משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל ומעורב בכל אחד מהשערים שהביאו להם את הנקודות.

מהצד השני, עומדת האימפריה ממילאנו, שמגיעה עם לא פחות מ-17 (!) משחקי ללא הפסד בליגה האיטלקית, כשהיא יצאה ללא נקודות רק אי שם במחזור הראשון, כשנכנעה לקרמונזה 2:1 בסן סירו. למרות זאת, כמות לא קטנה של תוצאות תיקו הובילו לכך שהיא רק במקום השני, 3 נקודות מתחת ליריבה העירונית, אינטר.

היריבות בין הקבוצות עשירה והולכת מספר גדול של שנים אחורה, כשהעונה הן כבר נפגשו סבן סירו, אז הקבוצה הביתית ניצחה 1:2 מצמד של רפאל לאאו. בעונה שעברה לעומת זאת, הרוסונרי לא הצליחו לגבור על הסגולים, שיצאו עם 4 נקודות משני המפגשים בניהם בליגה.

