יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:36
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
2039-2218זוולה12
1929-2617גו אהד איגלס13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1527-2017טלסטאר15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1426-1618נאק ברדה17
1432-1918וולנדם18

בחזרה מהפגרה: אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס

הכוכב הישראלי וקבוצתו שבים מהפסקה ישירות למשחק בחוץ נגד טלסטאר ב-15:30, כאשר הוא ב-11 הפותחים של המועדון מאמסטרדם. יצליח להשפיע על המשחק?

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי פגרה קצרה בעקבות החורף ובעקבות חג המולד והשנה החדשה, הליגה ההולנדית חזרה לה והיום (ראשון, 15:30) אייאקס תשוב אל הדשא, כשהיא תתארח אצל טלסטאר למפגש מסקרן במיוחד במסגרת המחזור ה-18, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח של המועדון מאמסטרדם.

אייאקס התאוששה לפני הפגרה עם שלושה ניצחונות רצופים, אך במשחק האחרון שוב נעצרה עם 2:2 מרתק נגד ניימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי. הפעם אוסקר גלוך והחברים שלו ינסו לרשום עוד שלוש נקודות, כשאמנם אליפות כנראה לא תהיה, אבל עדיין יש עוד מטרות.

אייאקס עם 30 נקודות כאשר הפער מפ.ס.וו המוליכה הוא עצום וכבר עומד על 19 נקודות, כך שבאמת קשה לראות תסריט שבו הקבוצה מאמסטרדם חוזרת למאבק, בטח שיש גם עוד קבוצה בינה לבין איינדהובן בדמות פיינורד, גם אם פ.ס.וו עם משחק עודף.

מדובר כבר בסיבוב השני בליגה ההולנדית, כאשר בסיבוב הראשון שבה אייאקס מעדה לא מעט היא דווקא ניצחה את טלסטאר עם 0:2. מי שכיכב אז במשחק הזה היה ואוט וחהורסט, שכבש צמד עם גול ראשון בדקה ה-19 וגול שני בדקה ה-83.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */