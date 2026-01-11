בחזרה מהפגרה: אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס

אחרי פגרה קצרה בעקבות החורף ובעקבות חג המולד והשנה החדשה, הליגה ההולנדית חזרה לה והיום (ראשון, 15:30) אייאקס תשוב אל הדשא, כשהיא תתארח אצל טלסטאר למפגש מסקרן במיוחד במסגרת המחזור ה-18, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח של המועדון מאמסטרדם.

אייאקס התאוששה לפני הפגרה עם שלושה ניצחונות רצופים, אך במשחק האחרון שוב נעצרה עם 2:2 מרתק נגד ניימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי. הפעם אוסקר גלוך והחברים שלו ינסו לרשום עוד שלוש נקודות, כשאמנם אליפות כנראה לא תהיה, אבל עדיין יש עוד מטרות.

אייאקס עם 30 נקודות כאשר הפער מפ.ס.וו המוליכה הוא עצום וכבר עומד על 19 נקודות, כך שבאמת קשה לראות תסריט שבו הקבוצה מאמסטרדם חוזרת למאבק, בטח שיש גם עוד קבוצה בינה לבין איינדהובן בדמות פיינורד, גם אם פ.ס.וו עם משחק עודף.

מדובר כבר בסיבוב השני בליגה ההולנדית, כאשר בסיבוב הראשון שבה אייאקס מעדה לא מעט היא דווקא ניצחה את טלסטאר עם 0:2. מי שכיכב אז במשחק הזה היה ואוט וחהורסט, שכבש צמד עם גול ראשון בדקה ה-19 וגול שני בדקה ה-83.