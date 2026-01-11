רבע 1, 03:41: ממפיס - ברוקלין 14:27

תכף פגרת האולסטאר ובזמן שנציג אחד שלנו ב-NBA עושה חיל ומתקרב אפילו לשחק במשחק הזה, בינתיים שני נציגים אחרים שלנו מנסים לצבור שם ומעמד. כמידי יום ראשון יש משחקים מוקדמים, ובשעה זו יצא שזו ברוקלין שמשחקת מוקדם במפגש בחוץ נגד ממפיס.

הקבוצה מניו יורק עם 11 ניצחונות ו-24 הפסדים, מה ששם אותה במקום ה-13 במזרח. בנוסף, הנטס עם שני הפסדים רצופים דווקא אחרי שהיו בתקופה טובה, והם ינסו לשוב למסלול הניצחונות נגד ממפיס, שנמצאת בבלגן משלה עם הכוכב שלה ג’ה מוראנט.

לפי הדיווחים הגריזליס מקשיבים להצעות על הכוכב, אבל בינתיים גם הם עם רצף של שני הפסדים והם ירצו לשים סוף לרצף הרע גם כן. ממפיס עם 16 ניצחונות ו-22 הפסדים, מה ששם אותה במקום ה-10 במערב, וכל ניצחון חשוב במאבק על הפליי-אין.

רבע ראשון

חמישיית ממפיס: ג׳קסון ג׳וניור, ג׳יילן וולס, קאם ספנסר, סדריק קאוורד, ג׳וק לנדייל.

חמישיית ברוקלין: נואה קלאוני, דני וולף, ניקולאס קלאקסטון, יגור דיומין, טרנס מאן.