יום ראשון, 11/01/2026, 13:30אצטדיון ויה דל מארהליגה איטלקית - מחזור 20
פארמה
מחצית
1 0
שופט: ליביו מרינלי
לצ'ה
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1330-1520פיזה20
מערכת ONE | 11/01/2026 13:30
הרכבים וציונים
 
 
מוחמד קאבה ואלסנדרו סירקטי במאבק (IMAGO)

לא בכל יום אנו מקבלים שחקן ישראלי באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל שם נוסף הצטרף בבמה של הגדולים למנור סולומון. עומרי גאנדלמן חתם באופן רשמי בלצ’ה, והקבוצה החדשה שלו מארחת את פארמה לקרב תחתית רותח במסגרת המחזור ה-20 בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE2).

לצ’ה במקום ה-16 עם 17 נקודות, כאשר היא ארבע נקודות בתוך חוף המבטחים ומעל הקו האדום, כאשר שם נמצאת פיורנטינה וחברו לנבחרת של עומרי גאנדלמן עם 13 נקודות. המארחת לא ניצחה שלושה משחקים והיא תקווה לשוב למסלול, והקשר הישראלי יקווה לתרום.

פארמה נמצאת מקום אחד מעל לצ’ה, כאשר היא עם 18 נקודות, נקודה אחת יותר, במקום ה-15. האורחת לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים שלה וייתכן שמי שתפסיד כאן תסתבך לה בתחתית, ומי שתאסוף שלוש נקודות תיקח לא מעט אוויר בתקופה לא פשוטה.

במפגש הראשון בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון של הסרייה א’ העונה הזו, לצ’ה יצאה עם שלוש נקודות בחוץ נגד פארמה. מי שעשה את ההבדל אז היה ריקרדו סוטיל, שכבש את הגול היחיד במשחק וכזה שחתם את התוצאה בדקה ה-38.

מחצית ראשונה
  • '36
  • החמצה
  • איזו הזדמנות לסטוליץ’ להשלים צמד. החלוץ רץ ללא כדור לרחבה וקיבל הגבהה ישירות אליו, אך שחקן ההגנה הצליח להרחיק את זה לקרן.
  • '32
  • החמצה
  • 32: שוב בנדה מסדר לחבריו מצבים הפעם ליוסף מאלח שקיבל כדור מהזמבי והפציץ לשער, אבל הבעיטה שלו הלכה לקורה.
  • '28
  • החמצה
  • אוריסטניו פרץ לרחבה ושחרר בעיטה, אבל זו נהדפה.
  • '25
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה לאורחת, בעיטה חופשית מ-30 מטרים לערך, אדריאן ברנבה מסר מסירה קצרה לאמנואל וואלרי שבעט בנגיעה, אך פלקונה לא התקשה לקלוט את הכדור
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • סנטיאגו פיירוטי קיבל את הצהוב הראשון של הערב
  • '20
  • החמצה
  • לאמק בנדה ממשיך להטל באגף שמאל, הפעם הכדור רוחב שלו הורחק, אך אקס ליגת העל הוא השחקן הטוב ביותר כרגע על המגרש.
  • '15
  • אחר
  • רבע שעה של משחק: הקבוצה של גאנדלמן שולטת בכדור ומפעילה לחץ כבד על האורחת, אך עד כה לא הגיעה למספיק מצבים
שחקני לצ'ה חוגגים (IMAGO)שחקני לצ'ה חוגגים (IMAGO)
  • '1
  • שער
  • שער! כבר אחרי 50 שניות, לצ'ה עלתה ל-0:1: לאמק בנדה העביר כדור רוחב מאגף שמאל, ניקולה סטוליץ' השתלט יפה וכבש
  • '1
  • החלטת שופט
  • ליביו מרינלי הוציא לדרך את ההתמודדות
