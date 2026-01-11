וסיליה מיציץ' נרשם לראשונה בליגה אצל הפועל

הפועל תל אביב חזרה למסלול הניצחונות ביורוליג כשעצרה רצף של הפסדים עם 60:85 על דובאי, אבל היא תרצה היום (ראשון, 18:35) לחזור למסלול גם במסגרת ליגת ווינר סל. אחרי שהפסידה בהיכל מנורה מבטחים להפועל ירושלים, האדומים יתארחו בזיסמן אצל מכבי עירוני רמת גן, במטרה להשתוות למכבי ת”א במאזן במפעל המקומי לפני שזו תארח את הפועל ירושלים מאוחר יותר.

החדשות הרעות נגד דובאי הגיעו מכיוונו של טיילר אניס, שקרע את גיד האכילס אחרי רק 43 שניות על הפרקט והוא בעצם סיים את העונה. נכון לכרגע זו הפציעה היחידה שיש לדימיטריס איטודיס בסגל, כאשר ברונו קבוקלו כבר כשיר, אבל לא משחק כשהוא לא בתוכניות של המועדון, ו-וסיליה מיציץ’ חזר גם הוא מהפציעה ואף היה טוב נגד דובאי.

בהפועל תל אביב נהנו ממספר ימים ללא משחק בעקבות כך שהמפגש נגד פאריס נדחה והם לא שיחקו שבוע כפול, אבל הם יפתחו נגד מכבי עירוני רמת גן שישה ימים עם שלושה משחקים, נגד שמוליק ברנר והשחקנים שלו בחוץ, אחר כך נגד הפועל גליל עליון בבית ביום שלישי ולסיום משחק בחוץ נגד וילרבאן בצרפת ביום שישי.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

איטודיס בחר את חמשת הזרים וביניהם הוא בחר לרשום את וסיליה מיציץ’, שישחק לראשונה העונה. המשמעות היא שהמועדון סיים את עשר הרישומים שלו, כלומר מותר בעונה אחת לרשום עשרה זרים בסך הכל, ומיציץ’ הוא הזר העשירי שנרשם וזה אומר שלמשל ברונו קבוקלו לא יירשם כבר, כמו גם כל זר אחר שיגיע אם במועדון יחליטו לצרף שחקן חדש.

חמישיית הזרים של איטודיס נגד רמת גן: ג’ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו.