מכבי תל אביב פייבוריטית מול הפועל ירושלים

יום ראשון ענק של משחקים מרתקים לפנינו, כשבין היתר, מכבי תל אביב מארחת את הפועל ירושלים למפגש גדול, הפועל תל אביב מתארחת אצל עירוני רמת גן, אינטר פוגשת את נאפולי, מ.ס אשדוד משחקת נגד עירוני קריית שמונה ומנצ’סטר יונייטד מארחת את ברייטון בגביע האנגלי.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי תל אביב – הפועל ירושלים

הצהובים פוגשים את הירושלמים לקרב ענקיות, כשהמומחים מסמנים אותם כפייבוריטים עם יחס של פי 1.80 לניצחון שלהם בשש נקודות ומעלה. ניצחון חוץ של הקבוצה מהבירה, הפסד שלה עד 4 נקודות או שהמשחק ילך להארכה הוא פי 1.80, ניצחון של המארחת בדיוק ב-5 נקודות הוא פי 9.00.

עירוני רמת גן – הפועל תל אביב

במפגש מרתק בליגת ווינר סל, החבורה של דימיטריס איטודיס היא כמובן הפייבוריטית הברורה, עם יחס של פי 1.80 לניצחון שלהם ב-15 נקודות ומעלה. הפתעה של המארחת, הפסד שלה עד 13 נקודות או שהמשחק ילך להארכה הוא פי 1.80, ניצחון של האדומים בדיוק ב-14 נקודות הוא פי 9.00.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

אינטר – נאפולי

מפגש פסגה עצום בסן סירו. על פי המומחים, המארחת היא הפייבוריטית הברורה עם יחס של פי 1.70 לניצחון, כש-3 נקודות של התכולים קיבלו יחס של פי 4.70. שוויון יהיה שווה למהמרים יחס של פי 3.25.

שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד – ברייטון

שתי קבוצות מהליגה הבכירה נפגשות בשלב מוקדם של הגביע האנגלי, כאשר המומחים קובעים שהפייבוריטית היא הקבוצה הביתית, עם יחס של פי 1.75 לניצחון. הפתעה של השחפים שווה ליחס של פי 3.20, כשתיקו בתום 90 דקות שווה ליחס של פי 3.50.

מ.ס אשדוד – עירוני קריית שמונה

במפגש התחתית הלוהט שסוגר את המחזור בליגת העל, המומחים קבעו שהקבוצה מעיר הנמל היא הפייבוריטית בקצת, כשיחס לניצחון שלה שווה לפי 2.40, בצד השני, 3 נקודות של הצפוניים שוות ליחס של פי 2.90. שוויון בין הקבוצות שווה לאותו יחס – פי 2.90.