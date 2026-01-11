יום ראשון, 11.01.2026 שעה 11:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
14988-85012הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

מכבי תל אביב פייבוריטית מול הפועל ירושלים

ב-Winner קבעו: ניצחון של הצהובים ב-6 נקודות ומעלה - יחס של פי 1.80. וגם: הפועל ת"א מול עירוני ר"ג, אינטר נגד נאפולי, יונייטד ואשדוד - ק"ש

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

יום ראשון ענק של משחקים מרתקים לפנינו, כשבין היתר, מכבי תל אביב מארחת את הפועל ירושלים למפגש גדול, הפועל תל אביב מתארחת אצל עירוני רמת גן, אינטר פוגשת את נאפולי, מ.ס אשדוד משחקת נגד עירוני קריית שמונה ומנצ’סטר יונייטד מארחת את ברייטון בגביע האנגלי.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי תל אביב – הפועל ירושלים

הצהובים פוגשים את הירושלמים לקרב ענקיות, כשהמומחים מסמנים אותם כפייבוריטים עם יחס של פי 1.80 לניצחון שלהם בשש נקודות ומעלה. ניצחון חוץ של הקבוצה מהבירה, הפסד שלה עד 4 נקודות או שהמשחק ילך להארכה הוא פי 1.80, ניצחון של המארחת בדיוק ב-5 נקודות הוא פי 9.00.

עירוני רמת גן – הפועל תל אביב

במפגש מרתק בליגת ווינר סל, החבורה של דימיטריס איטודיס היא כמובן הפייבוריטית הברורה, עם יחס של פי 1.80 לניצחון שלהם ב-15 נקודות ומעלה. הפתעה של המארחת, הפסד שלה עד 13 נקודות או שהמשחק ילך להארכה הוא פי 1.80, ניצחון של האדומים בדיוק ב-14 נקודות הוא פי 9.00.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

אינטר – נאפולי

מפגש פסגה עצום בסן סירו. על פי המומחים, המארחת היא הפייבוריטית הברורה עם יחס של פי 1.70 לניצחון, כש-3 נקודות של התכולים קיבלו יחס של פי 4.70. שוויון יהיה שווה למהמרים יחס של פי 3.25.

שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד – ברייטון

שתי קבוצות מהליגה הבכירה נפגשות בשלב מוקדם של הגביע האנגלי, כאשר המומחים קובעים שהפייבוריטית היא הקבוצה הביתית, עם יחס של פי 1.75 לניצחון. הפתעה של השחפים שווה ליחס של פי 3.20, כשתיקו בתום 90 דקות שווה ליחס של פי 3.50.

מ.ס אשדוד – עירוני קריית שמונה

במפגש התחתית הלוהט שסוגר את המחזור בליגת העל, המומחים קבעו שהקבוצה מעיר הנמל היא הפייבוריטית בקצת, כשיחס לניצחון שלה שווה לפי 2.40, בצד השני, 3 נקודות של הצפוניים שוות ליחס של פי 2.90. שוויון בין הקבוצות שווה לאותו יחס – פי 2.90.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
