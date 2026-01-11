מערכת ONE
11/01/2026 21:00
ויניסיוס מול ראפיניה (IMAGO)
חודשיים וחצי אחרי הקלאסיקו הקודם, ברצלונה וריאל מדריד כותבות פרק חדש ביריבות ההיסטורית ביניהן. הפעם על הפרק: התואר הראשון של העונה – הסופר קאפ – והן נפגשות בשעה זו בג’דה, ערב הסעודית, בגמר המסקרן.
הקלאסיקו הקודם בליגה הסתיים בניצחון של ריאל 1:2 בסנטיאגו ברנבאו משערים של קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם. בארסה סבלה אז מפציעות, חסרה את ז’ואן גארסיה וראפיניה, בעוד לאמין ימאל היה מוגבל בתנועתו לנוכח פציעה, אבל עכשיו הסיפור שונה.
מאז, ב-14 משחקים, בארסה הפסידה רק עוד פעם אחת – 3:0 לצ’לסי, ומאז היא ברצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. גם ריאל הגיעה לסעודיה עם רצף ניצחונות (חמישה), האחרון שבהם 1:2 בדרבי על אתלטיקו בחצי הגמר.
אולם, כל זה לא מבטיח שקט לצ’אבי אלונסו, שהכיסא שלו התנדנד בחוזקה עד לא מזמן. הפסד ליריבה המושבעת ואיבוד התואר הראשון של העונה עלול לגרום לרעידת אדמה במדריד בתרחיש מסוים, כך שזה לא סתם קלאסיקו.
מחצית שניה
-
'67
- חילוף גם בצד השני. ואלוורדה פינה את מקומו, ארדה גולר נכנס
-
'66
- גם לבנדובסקי פינה את מקומו, פראן טורס נכנס
-
'66
- חילוף כפול בברצלונה. פרמין לופס יצא, דני אולמו נכנס
-
'63
- ריאל מדריד מחפשת מהפך. ויניסיוס ניסה לעבור בתוך הרחבה, הכדור הגיע לרודריגו שבעט בנגיעה, גרסיה קלט בקלות
-
'57
- העניינים התחממו לאחר עבירה, כשגם אריק גרסיה נכנס לפנקס של השופט
-
'57
- ראול אסנסיו ביצע עבירה מאחור על פדרי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'53
- ברצלונה קיבלה בעיטה חופשית, אך ראפיניה, שעבר את החומה, בעט החוצה
-
'51
- מצב ראשון במחצית השנייה. ויניסיוס שוב קיבל את הכדור באגף שמאל, פרץ לרגל ימין ובעט חזק, גרסיה הדף לא מספיק טוב, הברזילאי עט אל הריבאונד והפעם פספס את המסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+6
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-2:2: מה קורה בגמר הזה? אי אפשר למצמץ לרגע. כדור קרן גרם לערבובייה בהגנת ברצלונה, האוסן פגע במשקוף, היו טענות לעבירה על הבלם, אך אז גרסיה איזן בחזרה את התוצאה
-
'45+4
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: טירוף בסעודיה. פדרי הכניס כדור עומק מטורף ללבנדובסקי, שנותר באחד על אחד מול קורטואה ובצ'יפ גדול הכניע את השוער
-
'45+2
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: וואו, איזה גול ענק. ויניסיוס לקח את הכדור במרכז המגרש, דהר עד לרחבה, השחיל בדרך לקונדה, עבר שחקן נוסף בהגנה ובעט לרשת
-
'42
- שוב ברצלונה ברחבה, כשהפעם לאמין ימאל עבר את השומר שלו ובעט מזווית קשה, קורטואה סגר טוב והדף
-
'41
- ברצלונה נראית טוב. לאמין ימאל מסר כדור לרחבה לפרמין לופס, שמזווית קשה בעט טוב וקורטואה הדף לקרן
-
'36
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: זה היה באוויר. פרמין לופס שלח כדור לראפיניה, בעט נהדר מחוץ לרחבה וסיים לפינה הרחוקה
-
'35
- המצב הכי טוב של ברצלונה עד כה. לאמין ימאל הכניס כדור באומנות לראפיניה שנותר באחד על אחד מול קורטואה, אך הוא בעט ברשלנות החוצה
-
'33
- זה היה חייב להיות הראשון של ריאל מדריד. הלבנים יצאו למתפרצת גדול, גרסיה היה באחד על אחד מול השוער של ברצלונה, אך בעט חלש וגלגל לו לידיים
-
'26
- אחרי 26 דקות, מצב ראשון לברצלונה. כדור שהורחק על ידי הגנת ריאל הגיע עד לבאלדה, שהוריד לראפיניה, שניסה בעיטה חזקה, אך קורטואה היה במקום והדף
-
'14
- מצב הראשון במשחק. ויניסיוס קיבל כדור במרכז המגרש, פתח רגליים ורץ כל הדרך אל הרחבה, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה וגארסיה לא התקשה לקלוט
-
'10
- שתי הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק. הקטלונים לוחצים גבוה ושולטים מעט יותר, הבלאנקוס מחפשים מתפרצות
-
'1
- השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך!