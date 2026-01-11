רבע 1, 04:10: מכבי ת"א - הפועל י-ם 19:13

יש כמה משחקים בכדורסל הישראלי שהם מעל כולם וגורמים לכלל חובבי הענף לעצור ולהתיישב אל מול הטלוויזיה, ואחד מהם קורה כעת. מכבי תל אביב מארחת את הפועל ירושלים לקרב ענק במסגרת המחזור ה-13 בליגת ווינר סל, בהתמודדות שמשוחקת בהיכל מנורה מבטחים.

שתי הפיינליסטיות בגביע, שתי הפיינליסטיות בליגה, השתיים ששיחקו בסופרקאפ בתחילת העונה ובאמת שתי הקבוצות הכי טובות במפעל המקומי בעשור האחרון ללא צל של ספק, בעוד פרק ביריבות האגדתית, זאת אחרי שלאחרונה הקבוצה מהבירה שולטת בנעשה על הפרקט.

בתחילת העונה הצדדים נפגשו בחצי גמר גביע הווינר, ושם יונתן אלון והשחקנים שלו רשמו 69:79 מרשים על מכבי תל אביב, וכעת זה המפגש הראשון בין שתי הקבוצות בליגה העונה. בשנה שעברה שתיהן הגיעו לגמר ובדיוק הפועל ירושלים השוותה את הסדרה ל-1:1, אך אז המלחמה עם איראן עצרה את הליגה.

אוהדי מכבי ת"א (רועי כפיר)

הצהובים הגיעו למפגש אחרי שני הפסדים לספרדיות ביורוליג, אך בליגה הם הפסידו רק פעם אחת וזה להפועל ת”א. ירושלים עם חמישה ניצחונות רצופים להבדיל, אבל גם להבדיל מכך מצבה בטבלה בליגה פחות טוב עם שמונה ניצחונות וארבעה הפסדים.

שחקני הפועל ירושלים לפני המשחק (רועי כפיר)

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ת”א: וויל ריימן, רומן סורקין, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, איפה לנדברג.

חמישיית הפועל ירושלים: יובל זוסמן, נמרוד לוי, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר.