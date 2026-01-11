יום ראשון, 11.01.2026 שעה 20:59
יום ראשון, 11/01/2026, 19:30אצטדיון הי"א - 1,072 צופיםליגת העל Winner - מחזור 18
עירוני ק"ש
שער אדריאן אוגריסה (1)
שער מוחמד אבו רומי (22)
שער עובדיה דרוויש (52)
שער יאיר מרדכי (56)
שער אריאל שרצקי (62)
דקה 70
1 5
שופט: עידן לייבה
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 11/01/2026 19:30
אריאל שרצקי ועמנואל אג'י (ראובן שוורץ)
המחזור ה-18 של ליגת העל ננעל בשעה זו אחרי שכל הקבוצות כבר שיחקו את משחקיהן בסוף השבוע. מ.ס אשדוד פוגשת את עירוני קריית שמונה לקרב תחתית מסקרן באצטדיון הי”א, בו כל אחת חייבת את הנקודות בשביל לנסות ולברוח מחלקה התחתון של הטבלה.

הקבוצה מעיר הנמל פתחה את העונה בצורה טובה מאוד באופן יחסי, כשנראה היה שהיא יכולה להיות הפתעה מרעננת. מאז, החבורה של חיים סילבס נכנסה לסחרור שהוריד אותה עד למקום ה-11, כשהיא עם תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, שמונה מהם בליגה.

מהצד השני, הקבוצה הצפונית נמצאת במצב רע משלה, כשהיא סופרת שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגת העל, כאשר השלושה האחרונים היו הפסדים שדרדרו אותה עד למקום ה-12, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. בנוסף, מאמן הקבוצה שי ברדה לא עומד על הקווים בעקבות פטירת אביו.

זה משחק קריטי לשתי הקבוצות אם הן רוצות לצאת לדרך חדשה. במפגש האחרון שלהן מוקדם יותר העונה, הייתה זאת אשדוד שיצאה עם ידה על העליונה, כשניצחה את ק”ש 1:2 בחוץ מצמד גדול של יוג’ין אנסה.

מחצית שניה
  • '66
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-5:1: הקצב הגבוה המשיך בגדול. קארים קימבידי קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח כדור שהכניע את שוער היריבה וצימק את התוצאה
  • '62
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ליתרון 0:5: החגיגה המשיכה. יאיר מרדכי הפציץ את המשקוף, אך הריבאונד הגיע לאריאל שרצקי, שמתוך הרחבה הפגיז את החמישי של קבוצתו ורץ לחגוג
  • '57
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ליתרון 0:4: שער אדיר של יאיר מרדכי. כדור קרן של שי בן דוד הגיע לרגלו של מרדכי, שמהאוויר בעט נהדר בין רגליו של נימצ'יסקי ולשער
  • '52
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ליתרון 0:3: עובדיה דרוויש בשער אדיר. הכדור הגיע למגן הימני, שעמד מחוץ לרחבה, ושלח בעיטה נפלאה שהסתיימה בחיבור השמאלי של השער
  • '46
  • החמצה
  • כובש השער הראשון אוגריסה מצא את עצמו מול דניאל טננבאום, אך החלוץ לא הצליח להכניע את השוער שהדף
  • '46
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל המארחת: קארים קימבידי החליף את נועם מוצ'ה
מחצית ראשונה
  • '39
  • החמצה
  • מוחמד עאמר העביר כדור טוב לרחבה שפגש את ראשו של ז'אן פלורן באטום, אך החלוץ נגח חזק מדי ולא פגש את המסגרת
  • '28
  • חילוף
  • חילוף ראשון ומוקדם אצל המארחת: רועי גורדנה נכנס במקום מאור ישילירמק
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • שי בן דוד קיבל את הכרטיס הצהוב
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)
מוחמד אבו רומי כובש את הריבאונד (ראובן שוורץ)מוחמד אבו רומי כובש את הריבאונד (ראובן שוורץ)
מוחמד אבו רומי בועט את הפנדל (ראובן שוורץ)מוחמד אבו רומי בועט את הפנדל (ראובן שוורץ)
מוחמד אבו רומי ניגש לפנדל (ראובן שוורץ)מוחמד אבו רומי ניגש לפנדל (ראובן שוורץ)
  • '22
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ליתרון 0:2: אבו רומי עט על הריבאונד לאחר ההדיפה של נימצ'יסקי והצליח לבעוט את הכדור לרשת
  • '22
  • החמצת פנדל
  • אדריאן אוגריסה אפשר לחברו להתקפה מוחמד אבו רומי לבעוט את הפנדל, אך האחרון החמיץ כאשר בעט ימינה וקרול נימצי'סקי הדף
  • '20
  • החלטת שופט
  • לייבה הצביע על נקודת הפנדל לאחר נגיעת יד ברחבה של אשדוד
  • '19
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד עאמר ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '4
  • החמצה
  • הזדמנות ענקית לקריית שמונה. טעות בהגנת אשדוד הגיע למוחמד אבו רומי. שחקן ההתקפה עבר את קרול נימצ'יסקי ושלח בעיטה מצידה השמאלי של הרחבה לעבר השער, אך איברהים דיאקיטה הציל מהקו
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '1
  • שער
  • שער! עירוני קריית שמונה עלתה ליתרון 0:1: האורחת היממה את אשדוד תוך פחות מדקה. אופיר בנבנישתי העביר כדור לאדריאן אוגריסה בתוך הרחבה. החלוץ הפרואני הסתובב נהדר ושלח את הכדור לתוך השער של הקבוצה מעיר הנמל
אוהדי עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)אוהדי עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)
אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
מנו הרוניאן (ראובן שוורץ)מנו הרוניאן (ראובן שוורץ)
חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עידן לייבה הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
