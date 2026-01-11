יום ראשון, 11.01.2026 שעה 18:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
21827-100411הפועל ת"א
21886-107012מכבי ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 2, 08:24: עירוני ר"ג - הפועל ת"א 27:25

ליגת ווינר סל, מחזור 13: האדומים מנסים להשוות את המאזן בליגה לזה של מכבי ת"א. המארחת לא באה להיות תפאורה, ומקשה על החבורה של איטודיס לברוח

|
תומר גינת במאבק עם דריון אטקינס (שחר גרוס)
תומר גינת במאבק עם דריון אטקינס (שחר גרוס)

הפועל תל אביב נהנתה ממספר ימים ללא משחקים בעקבות כך שנדחה המשחק שלה נגד פאריס ביורוליג והיא לא שיחקה שבוע כפול, אז בשעה זו היא פותחת שבוע של שלושה משחקים. האדומים מתארחים בזיסמן את מכבי עירוני רמת גן כעת, לפני שבהמשך השבוע הם ישחקו נגד גליל עליון ונגד וילרבאן.

במשחקם הקודם, חניכיו של דימיטריס איטודיס עצרו רצף של שני הפסדים כואבים במיוחד נגד ז’לגיריס והפועל ירושלים ואף חזרו למקום הראשון במפעל הבכיר באירופה, כשניצחו בתצוגה מרשימה את דובאי עם 60:85. כעת, הם יקוו להמשיך בכושר ולייצר רצף ניצחונות חדש.

לצערו של המאמן היווני, היו גם חדשות רעות מהמשחק הזה ואחד השחקנים הבולטים שלו בליגת ווינר סל, טיילר אניס, קרע את גיד האכילס וסיים את העונה. חוץ מזה בהפועל ת”א יש סגל מלא, כולל ברונו קבוקלו שכבר החלים, אך לא נמצא בתוכניות ולא משחק כרגע.

מנגד, במכבי עירוני רמת גן חזרו גם הם למסלול הניצחונות עם 70:85 על מכבי רעננה, זאת אחרי שהפסידו להפועל באר שבע/דימונה. הקבוצה של שמוליק ברנר עם חמישה ניצחונות לצד שבעה הפסדים העונה, והיא תנסה להדהים את מחזיקת היורוקאפ ולהיות השנייה העונה בליגה שמנצחת אותה.

רבע ראשון: 20:23 להפועל ת”א

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: ז'ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלד סגו, אדם אריאל ודרו קורפורד
חמישיית הפועל ת”א: קולין מלקולם, וסיליה מיציץ', דן אוטורו, ים מדר ותומר גינת

# 10:00-5:00: כבר בפתיחה דן אוטורו ניצל את היתרון הפיזי שלו בישל להניח סל קל, גם הישראלי הבכירים של הפועל פתחו טוב, גינת קלע מאסיסט של מיציץ’ ומדר הוסיף שלשה. מן העבר השני, קרופורד לא נתן לאורחת לברוח ושמר על המשחק צמוד, וריצת 0:7 בהובלת אדם אריאל קבעה יתרון לחבורה של ברנר לאחר 5 דקות.

# 5:00-0:00: איתי שגב נכנס למגרש ומיד הטביע, אבל לאחר מכן איבד את הכדור וביצע עבירה בלתי ספורטיבית. הסנטר הישראלי התעשת מיד עם סל ועבירה מעוד דאנק. אנטוניו בלייקני עלה גם הוא מהספסל והחזיר את היתרון לאדומים, ובסיום הרבע התוצאה הייתה 20:23

