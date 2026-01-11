רבע 2, 08:24: עירוני ר"ג - הפועל ת"א 27:25

הפועל תל אביב נהנתה ממספר ימים ללא משחקים בעקבות כך שנדחה המשחק שלה נגד פאריס ביורוליג והיא לא שיחקה שבוע כפול, אז בשעה זו היא פותחת שבוע של שלושה משחקים. האדומים מתארחים בזיסמן את מכבי עירוני רמת גן כעת, לפני שבהמשך השבוע הם ישחקו נגד גליל עליון ונגד וילרבאן.

במשחקם הקודם, חניכיו של דימיטריס איטודיס עצרו רצף של שני הפסדים כואבים במיוחד נגד ז’לגיריס והפועל ירושלים ואף חזרו למקום הראשון במפעל הבכיר באירופה, כשניצחו בתצוגה מרשימה את דובאי עם 60:85. כעת, הם יקוו להמשיך בכושר ולייצר רצף ניצחונות חדש.

לצערו של המאמן היווני, היו גם חדשות רעות מהמשחק הזה ואחד השחקנים הבולטים שלו בליגת ווינר סל, טיילר אניס, קרע את גיד האכילס וסיים את העונה. חוץ מזה בהפועל ת”א יש סגל מלא, כולל ברונו קבוקלו שכבר החלים, אך לא נמצא בתוכניות ולא משחק כרגע.

מנגד, במכבי עירוני רמת גן חזרו גם הם למסלול הניצחונות עם 70:85 על מכבי רעננה, זאת אחרי שהפסידו להפועל באר שבע/דימונה. הקבוצה של שמוליק ברנר עם חמישה ניצחונות לצד שבעה הפסדים העונה, והיא תנסה להדהים את מחזיקת היורוקאפ ולהיות השנייה העונה בליגה שמנצחת אותה.

רבע ראשון: 20:23 להפועל ת”א

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: ז'ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלד סגו, אדם אריאל ודרו קורפורד

חמישיית הפועל ת”א: קולין מלקולם, וסיליה מיציץ', דן אוטורו, ים מדר ותומר גינת

# 10:00-5:00: כבר בפתיחה דן אוטורו ניצל את היתרון הפיזי שלו בישל להניח סל קל, גם הישראלי הבכירים של הפועל פתחו טוב, גינת קלע מאסיסט של מיציץ’ ומדר הוסיף שלשה. מן העבר השני, קרופורד לא נתן לאורחת לברוח ושמר על המשחק צמוד, וריצת 0:7 בהובלת אדם אריאל קבעה יתרון לחבורה של ברנר לאחר 5 דקות.

# 5:00-0:00: איתי שגב נכנס למגרש ומיד הטביע, אבל לאחר מכן איבד את הכדור וביצע עבירה בלתי ספורטיבית. הסנטר הישראלי התעשת מיד עם סל ועבירה מעוד דאנק. אנטוניו בלייקני עלה גם הוא מהספסל והחזיר את היתרון לאדומים, ובסיום הרבע התוצאה הייתה 20:23