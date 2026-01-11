יום ראשון, 11.01.2026 שעה 21:57
יום ראשון, 11/01/2026, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 20
נאפולי
דקה 11
1 0
שופט: דניאלה דוברי
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
4015-3019מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20
מערכת ONE | 11/01/2026 21:45
הרכבים וציונים
 
 
לאוטרו מרטינס (IMAGO)
לאוטרו מרטינס (IMAGO)

אחד ממשחקי העונה באיטליה מתקיים בשעה זו באצטדיון סן סירו האגדי, כשאינטר מארחת את נאפולי לקרב פסגה מרתק. הנרזורי רוצים לנצל את המעידה של מילאן מול פיורנטינה ולהשיג ניצחון ביתי שיגדיל את הפער בפסגה לחמש נקודות, מנגד, התכולים ינסו לצמצם אותו למרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה.

החבורה של כריסטיאן קיבו מגיעה למפגש בכושר נהדר בליגה האיטלקית, כשהיא עם שישה ניצחונות רצופים, כולל 0:2 קשה בחוץ על פארמה במחזור האחרון. מוליכת הטבלה מבינה ששלוש נקודות היום הן קריטיות בדרך להחזרת התואר.

מהצד השני, האלופה המכהנת מעדה במחזור האחרון כשסיימה ב-2:2 בלבד בבית נגד ורונה מתחתית הטבלה, בו הייתה עוד צריכה לחזור מפיגור כפול. למרות זאת, היא מחזיקה בחמישה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל זכייה בסופר קאפ האיטלקי. 

במסגרת מפגשי העבר העשירים בין הקבוצות, נאפולי היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה במחזור ה-8 העונה, כשניצחה 1:3 בביתה משערים של קווין דה בריינה, סקוטי מקטומיניי ואנדה אגויסה. לפני כן, היו לשתיהן שלושה מפגשים רצופים שהסתיימו באותה תוצאה – 1:1.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דניאלה דוברי שרק לפתיחת ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו