לאוטרו מרטינס (IMAGO) לאוטרו מרטינס (IMAGO)

אחד ממשחקי העונה באיטליה מתקיים בשעה זו באצטדיון סן סירו האגדי, כשאינטר מארחת את נאפולי לקרב פסגה מרתק. הנרזורי רוצים לנצל את המעידה של מילאן מול פיורנטינה ולהשיג ניצחון ביתי שיגדיל את הפער בפסגה לחמש נקודות, מנגד, התכולים ינסו לצמצם אותו למרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה.

החבורה של כריסטיאן קיבו מגיעה למפגש בכושר נהדר בליגה האיטלקית, כשהיא עם שישה ניצחונות רצופים, כולל 0:2 קשה בחוץ על פארמה במחזור האחרון. מוליכת הטבלה מבינה ששלוש נקודות היום הן קריטיות בדרך להחזרת התואר.

מהצד השני, האלופה המכהנת מעדה במחזור האחרון כשסיימה ב-2:2 בלבד בבית נגד ורונה מתחתית הטבלה, בו הייתה עוד צריכה לחזור מפיגור כפול. למרות זאת, היא מחזיקה בחמישה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל זכייה בסופר קאפ האיטלקי.

במסגרת מפגשי העבר העשירים בין הקבוצות, נאפולי היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה במחזור ה-8 העונה, כשניצחה 1:3 בביתה משערים של קווין דה בריינה, סקוטי מקטומיניי ואנדה אגויסה. לפני כן, היו לשתיהן שלושה מפגשים רצופים שהסתיימו באותה תוצאה – 1:1.