יום ראשון, 11.01.2026 שעה 16:33
יום ראשון, 11/01/2026, 16:00אצטדיון ארטמיו פרנצ'יליגה איטלקית - מחזור 20
מילאן
דקה 31
0 0
שופט: דווידה מסה
פיורנטינה
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1330-1520פיזה20
מערכת ONE | 11/01/2026 16:00
הרכבים וציונים
 
 
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)

מנור סולומון כבר שותף בשני משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו הם פוגשים את מילאן החזקה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות בביתם בדרך להישארות בליגה. שידור חי ב-ONE2.

כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסריה א’. כעת, הם כבר לאחר שני משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל ומעורב בכל אחד מהשערים שהביאו להם את הנקודות.

מהצד השני, עומדת האימפריה ממילאנו, שמגיעה עם לא פחות מ-17 (!) משחקי ללא הפסד בליגה האיטלקית, כשהיא יצאה ללא נקודות רק אי שם במחזור הראשון, כשנכנעה לקרמונזה 2:1 בסן סירו. למרות זאת, כמות לא קטנה של תוצאות תיקו הובילו לכך שהיא רק במקום השני, 3 נקודות מתחת ליריבה העירונית, אינטר.

היריבות בין הקבוצות עשירה והולכת מספר גדול של שנים אחורה, כשהעונה הן כבר נפגשו סבן סירו, אז הקבוצה הביתית ניצחה 1:2 מצמד של רפאל לאאו. בעונה שעברה לעומת זאת, הרוסונרי לא הצליחו לגבור על הסגולים, שיצאו עם 4 נקודות משני המפגשים בניהם בליגה.

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה למילאן! פוליסיק ופולקרוג בדאבל פס מדהים, הראשון חדר לרחבה ועבר את דה חאה, אך מזווית קשה בעט רק לרשת החיצונית
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות בצד השני. כדור עומק נפלא נשלח לפוליסיק, ששלח את הכדור קדימה, דה חאה יצא היטב והצליח להרחיק בזמן
  • '5
  • החמצה
  • חצי מצב נוסף לפיורנטינה. גודמונדסון ניסה להעביר רוחב מצד שמאל, קין לא הספיק להגיע לכדור ומניאן קלט
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. דודו יצא עם הכדור קדימה, מסר לגוסנס שהגיע מאחור וניסה בעיטה חזקה, אך בעט מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דווידה מסה הוציא את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו