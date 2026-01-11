יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:25
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

"קלאסיקו מהשורה הראשונה": התרגשות במדריד

בצד של ריאל מוכנים לגמר הסופר קופה נגד בארסה ב-21:00: "קלאסיקו שיעצב את העתיד". דיווח ב'מארקה': אמבפה יפתח על הספסל, רודיגר ואסנסיו כשירים

|
הכותרות במדריד (צילום מסך)
הכותרות במדריד (צילום מסך)

זה קורה מספר פעמים בודדים בעונה, אבל זה יקרה הערב (ראשון, 21:00). המשחק הכי טוב שיש לענף הכדורגל להציע בעולם ישוחק כאשר ריאל מדריד וברצלונה יעלו אל כר הדשא בסעודיה, והפעם במשחק על תואר. הקטלונים והקבוצה מבירת ספרד יתמודדו בגמר הסופר קופה, אחרי שהראשונים עברו את בילבאו בחצי הגמר והשנייה את אתלטיקו מדריד בדרבי.

בתקשורת המדרידאית לבשו חג: “פינליסימה, קלאסיקו שיעצב את העתיד”, זעקה הכותרת ב’מארקה’ הבוקר. “קלאסיקו מהשורה הראשונה”, הצטרפו לחגיגה ב’אס’ שגם כן מזוהה עם הקבוצה הלבנה מבירת ספרד. “אמבפה, שהחמיץ את חצי הגמר עקב פציעה, ולאמין ימאל, שעלה מהספסל, הפיחו חיים בגמר הסופר קאפ למרות ספקות לגבי מצבם הפיזי”.

על פי הדיווחים של הבוקר ועל אף העובדה שהוא נחת בסעודיה וגם ערך אימון מלא, ב’מארקה’ טוענים שקיליאן אמבפה יפתח על הספסל וגונסאלו גארסיה יפתח בהרכב. מי שהגיע באיחור קל לסעודיה ובירך את השחקנים בארוחת הערב אתמול הוא נשיא הקבוצה, פלורנטינו פרס, שעבר שחקן שחקן ואיש צוות איש צוות.

קיליאן אמבפה באימון המסכם (IMAGO)קיליאן אמבפה באימון המסכם (IMAGO)

עוד מקצועית, אנטוניו רודיגר התאמן במכון ולא לקח חלק באימון המסכם, אך בספרד טוענים שהוא אמר לצ’אבי אלונסו שהוא אכן כשיר. בכל מקרה, גם דין האוסן התאושש מהפציעה שלו והמאמן הבאסקי יצטרך לקבל החלטה מי יפתח, כשייתכן גם ששניהם יעלו. בכל מקרה, מי שבטוח לא ישחק הוא פרלאן מנדי, לו התגלתה פציעה נוספת באימון המסכם.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, רודריגו, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.

