"על כל איבוד אנו משלמים ביוקר": אכזבה בב"ש

אחרי שהשיגה שני ניצחונות רצופים על הפועל ירושלים ובני סכנין, הפועל באר שבע שוב נעצרה ואיבדה גובה. החבורה של רן קוז'וק סיימה אמש (שבת) בתיקו 0:0 נגד מכבי חיפה ואיבדה את המומנטום שהצליחה לחבר. איבוד הנקודות החמישי העונה הוביל לכך שבית"ר ירושלים מחקה את הפער מבאר שבע לגמרי ואילו מכבי תל אביב התקרבה אליה עד כדי שש נקודות.

"לא לנצח בטרנר זה תמיד פספוס", אמרו בבירת הנגב, "לשחק נגד מכבי חיפה זה תמיד קשה, אבל היינו צריכים להשאיר את הנקודות אצלנו. הגענו למצבים טובים מספיק כדי להכריע ולא עשינו את הפעולה האחרונה מספיק טובה. אסור לנו להסתכל כרגע על טבלה יותר מדי, אפילו שעל כל איבוד בדרך אנחנו משלמים ביוקר. יהיה קרב צמוד עד הסוף".

בבאר שבע יצאו מאוכזבים מכך שאיבדו שוב נקודות דווקא במבצר הביתי בטרנר ובכך שבית"ר צמצמה את הפער, במקביל לכך שהתחושות היו שהגיע להם לנצח את המשחק. מאמן הקבוצה רן קוז'וק עלה בהרכב הכי חזק שעמד לרשותו ועשה את החילופים בזמן, אבל זה לא עבד הפעם בשביל לנצח את מכבי חיפה בטרנר.

קוז'וק: "תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך"

אחרי שני משחקים טובים נגד יריבות חלשות, במועדון שוב מבינים ששחקן התקפה זה בגדר חובה. בזמן שדן ביטון ואיגור זלאטנוביץ, שני המוציאים לפועל הבכירים בקבוצה לא כובשים, בבאר שבע מבינים שהם צריכים מישהו חדש שיכניס אנרגיות מרעננות וסגנון שעדיין אין בקבוצה. יחד עם זאת, כרגע לא נמצא שחקן מתאים שאפשר להביא והוא נמצא תחת התקציב שהוקצה לכך.

לקראת המשחק הקרוב נגד הפועל ירושלים, בבאר שבע יחסרו את אור בלוריאן ואליאל פרץ שספגו צהוב חמישי. ג'יבריל דיופ חש מתיחה קלה ולכן הוחלף, כך שקיים סיכוי שגם הוא יקבל מנוחה נגד הפועל ירושלים ומתן בלטקסה יפתח במקומו לצד מיגל ויטור שיחליף את בלוריאן. אופיר מרציאנו צפוי לפתוח בין הקורות, כשבצוות המקצועי יצטרכו לקבל החלטה מי יפתח במקום אליאל פרץ, כששי אליאס זוכה כרגע לעדיפות, אבל גם איתי חזות מוזכר כאופציה לקבל את המפתחות.