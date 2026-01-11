בריצה לאליפות יש גם ניצחונות כאלה: הפער נסגר

בית״ר סגרה את הפער מהפועל באר שבע ורק הפרש שערים מפריד בין הקבוצה של ברק יצחקי למקום הראשון. פודקאסט בית״ר סיכם את הניצחון 0:1 של בית״ר ירושלים על בני ריינה במשחק לא גדול, אבל עם תוצאה חשובה ואחוזי הצלחה מרשימים של בית״ר ירושלים העונה.

וגם: עודף הפרגונים בהתקפה, החיסרון של קאלו, הלחץ של טדי, היכולת של מורוזוב, ירין לוי וירדן כהן, וההתמודדות של בית״ר מול קבוצה בעשרה שחקנים שלא הולכת לאחור. נכון, ציפינו לתצוגה יותר משכנעת מול נועלת הטבלה, אבל בסופו של דבר, בריצה ארוכה לאליפות יש גם ניצחונות כאלה.

בנוסף: עסקנו גם בחוב של בית״ר ירושלים על בית וגן שלא אמור להשפיע על הוצאות הרכש בינואר ובסיום הפודקאסט הייתה הסכמה גורפת שבדקה האחרונה של המשחק, עשה נכון דור חוגי שבעט לשער ולא מסר לזיו בן שימול. גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל הקליטו, האזנה נעימה.