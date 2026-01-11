יום ראשון, 11.01.2026 שעה 08:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

בריצה לאליפות יש גם ניצחונות כאלה: הפער נסגר

פודקאסט בית"ר ירושלים סיכם 0:1 על ריינה: עודף הפרגונים בהתקפה, החיסרון של קאלו, הלחץ בטדי, התוצאה החשובה והוויכוח של בן שימול וחוגי. האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים את השער שנפסל (אורן בן חקון)

בית״ר סגרה את הפער מהפועל באר שבע ורק הפרש שערים מפריד בין הקבוצה של ברק יצחקי למקום הראשון. פודקאסט בית״ר סיכם את הניצחון 0:1 של בית״ר ירושלים על בני ריינה במשחק לא גדול, אבל עם תוצאה חשובה ואחוזי הצלחה מרשימים של בית״ר ירושלים העונה. 

וגם: עודף הפרגונים בהתקפה, החיסרון של קאלו, הלחץ של טדי, היכולת של מורוזוב, ירין לוי וירדן כהן, וההתמודדות של בית״ר מול קבוצה בעשרה שחקנים שלא הולכת לאחור. נכון, ציפינו לתצוגה יותר משכנעת מול נועלת הטבלה, אבל בסופו של דבר, בריצה ארוכה לאליפות יש גם ניצחונות כאלה. 

בנוסף: עסקנו גם בחוב של בית״ר ירושלים על בית וגן שלא אמור להשפיע על הוצאות הרכש בינואר ובסיום הפודקאסט הייתה הסכמה גורפת שבדקה האחרונה של המשחק, עשה נכון דור חוגי שבעט לשער ולא מסר לזיו בן שימול. גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל הקליטו, האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */