האליפות תקום ותיפול על החיזוק בחלון של ינואר

אחרי שהשיגה שני ניצחונות רצופים על הפועל ירושלים ובני סכנין, הפועל באר שבע שוב נעצרת ומאבדת גובה. החבורה של רן קוז'וק סיימה אמש (שבת) בתיקו 0:0 נגד מכבי חיפה ואיבדה את המומנטום שהצליחה לחבר.

איבוד הנקודות החמישי העונה מוביל לכך שבית"ר ירושלים מחקה את הפער מבאר שבע לגמרי ואילו מכבי תל אביב התקרבה אליה עד שש נקודות.

קוז'וק: תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את איבוד הנקודות של באר שבע אמש בטרנר, עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע: על הפספוס הגדול של הדרומיים, הערב החלש של שחקני ההתקפה, הצורך בחיזוק, הקושי הגדול במצבים הנייחים, התלות בשחקני המפתח כמו קינגס קאנגווה או דן ביטון, וההכנות לקראת הפועל ירושלים בגביע.