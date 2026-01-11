יום ראשון, 11.01.2026 שעה 08:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"יש לנו 100% הצלחה בסיבוב ה-2, זה אומר הכל"

בבית"ר מזכירים אחרי ה-0:1 על ריינה: "אשתקד נפלנו בסיבוב השני". יצחקי: "עם כל מה שקורה, בקלות אפשר להסתבך". וגם: העימות בין חוגי לבן שימול"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

עם אחוזי הצלחה מרשימים מאוד, בית"ר ירושלים מנצחת עוד משחק, הפעם 0:1 את מכבי בני ריינה באצטדיון טדי. הקבוצה מהבירה סגרה את הפער מהפועל באר שבע והיא כבר עם 42 נקודות, כמו הדרומיים.

"בעונה שעברה נפלנו בסיבוב השני של הליגה אחרי סיבוב ראשון משוגע, העונה אנחנו עם 100% הצלחה בסיבוב השני וזה אומר הכל”, סיכמו בבית”ר, “נכון, משחק לא גדול שלנו, אבל בסוף התוצאות חשובות, אנחנו מהמחזור הראשון בצמרת הליגה".

לצד ההתעסקות בהחמצה הגדולה של זה טורבו מריינה בדקות הסיום, בבית״ר ציינו גם את ההזדמנויות הקורצות שלהם, שהיו יכולות לסיים את המשחק בתוצאה גבוהה עם הקורה של ירדן שועה, ההחמצה של דור חוגי ועוד מצבים ברחבה של ריינה לאורך כל המשחק. עודף פרגון בהתקפה של בית״ר בלט אתמול ואפשר היה לגמור את המשחק הרבה לפני שריקת הסיום.

אלמוג כהן וברק יצחקי ערים לעובדה שבית״ר לא הציגה כדורגל מרשים ומבינים שהציפיות של האוהדים בשמיים, אבל לצד זה יודעים מה צריך לשפר ושמחים שזה אפשרי אחרי ניצחונות. יצחקי מביא איתו המון שקט לקבוצה, שומר על השחקנים עם רגליים על הקרקע וגם על שפיות לצד כל הלחץ וההמולה סביב בית״ר שלא מפסיקה לנצח ויוצרת ציפיות דרך התוצאות.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

״אנחנו שמחים שהאוהדים התרגלו לניצחונות, זו המטרה שלי כמאמן, לנצח וכמובן לתת לקהל ליהנות", אמר יצחקי, "אנחנו צריכים לדעת לחבק גם את הניצחונות הקשים, צריכים להיות מרוצים מכל שלוש נקודות שאנחנו אוספים. אבל עכשיו זה הזמן להתעשת ולהתרכז בגביע, ולדעת לעשות את ההפרדה. עם כל מה שקורה סביב המועדון העונה, בקלות אפשר להסתבך, זה קרה לנו בשנה שעברה, יש לפנינו עוד דרך ארוכה".

בתוך כך, בסיום המשחק התרחש עימות חריף בין דור חוגי לזיו בן שימול שבא בטענות לחוגי שלא מסר לו בהתקפה האחרונה של בית״ר במשחק, החלוץ הגיב בזעם והיו אלה טימוטי מוזי ורביד אברג׳יל שהפרידו בין חוגי לבן שימול. בבית״ר אומרים כי לא יהפכו את האירוע למשהו גדול יותר ממה שהיה מבחינתם - אמוציות של כדורגל.

העימות בין דור חוגי לזיו בן שימול (אורן בן חקון)העימות בין דור חוגי לזיו בן שימול (אורן בן חקון)
העימות בין דור חוגי לזיו בן שימול (אורן בן חקון)העימות בין דור חוגי לזיו בן שימול (אורן בן חקון)
העימות בין דור חוגי לזיו בן שימול (אורן בן חקון)העימות בין דור חוגי לזיו בן שימול (אורן בן חקון)

עומר אצילי ספג צהוב חמישי וייעדר ממשחק הגביע, טכנית בוריס אינו יכול לשחק ביום רביעי מול קריית שמונה והוא צפוי להיכלל בסגל למשחק.

