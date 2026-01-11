מחמאות לבכר, הצעות לירמקוב. ברוניניו מתקרב

מאמן מכבי חיפה, ברק בכר, ממשיך לייצב את הקבוצה ולגרוף לא מעט מחמאות במועדון על הדרך שבה הוא מתנהל. מעבר לעובדה שקבוצתו נמצאת במגמת עלייה מתמדת והשיגה אתמול (שבת) תוצאה טובה מול המוליכה הפועל באר שבע בטוטו טרנר, ניכר גם שיפור גדול ביכולת הקבוצה, זאת אחרי 0:0.

אתמול, למרות לא מעט חיסורים של שחקני מפתח כמו עבדולאי סק, שון גולדברג ועלי מוחמד, וכאשר איתן אזולאי אף נפצע והוחלף, מכבי חיפה הצליחה לא אחת להביך את הגנת באר שבע ולהגיע למספר מצבים, שעם קצת יותר ריכוז יכלו להסתיים בשערים.

"בכר עשה במחצית הראשונה בית ספר טקטי לבאר שבע. הוא עושה פלאים עם הסגל הזה והפך אותנו לקבוצה תחרותית, ומבלי חשש מעלה למגרש שחקנים צעירים כמו ליסב עיסאת, אלעד אמיר ונבות רטנר. עם עוד שניים־שלושה שחקנים בחלק הקדמי אנחנו יכולים בשנה הבאה לחזור ולהתמודד על התואר", אמרו בחיפה.

קוז'וק: "תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך"

במכבי חיפה עדיין לא עוסקים בעתידו של בכר בעונה הבאה, אך היכולת שלו להעמיד בתוך תקופה קצרה, ועם אותו סגל שפתח את העונה, קבוצה טובה, ממושמעת טקטית, נמרצת וכזו שהזהות חזרה אליה – רק מחזקת את מעמדו של בכר כמועמד המוביל להמשיך בתפקידו.

אחד השחקנים הצעירים ששולבו אתמול במקומו של איתן אזולאי היה נבות רטנר, שלדעת אנשי הקבוצה עוד רבות ידובר בו. "רטנר הוא שחקן שישתלט על האמצע של מכבי חיפה בעתיד", אמרו במועדון.

את מירב תשומת הלב אתמול משך השוער הגאורגי גיאורגי ירמקוב, שנחשב כיום לשוער הטוב ביותר בליגה. ירמקוב, עם מספר הצלות מרהיבות, הוכיח מדוע קבוצות מטורקיה ומאוקראינה כבר פנו למועדון במטרה לרכוש אותו כבר בינואר, דבר שבמכבי חיפה דוחים על הסף ואינם מוכנים לשמוע על אפשרות מכירתו.

גיאורגי ירמקוב מרחיק (רדאד ג'בארה)

עם זאת, לא מן הנמנע שחיפה תידרש להתמודד עם שאלה לא פשוטה, שכן לשוער עצמו, שמשתכר כ-200 אלף יורו במועדון, עשוי להיות מוצע בחו"ל חוזה כפול ואף משולש מזה שהוא מקבל בכרמל.

במקביל, נמשך המשא ומתן בין חיפה לקשר ברוניניו, ונראה שיש התקדמות בין הצדדים במטרה להנחיתו בארץ, לאחר שהפערים מול קבוצתו האוקראינית קרפטי לביב ייסגרו. בנושא אחר, מתיאס נהואל עוזב את הארץ לבקשתו למספר ימים בגלל בעיות אישיות ואמור לחזור לקראת סוף השבוע. טרם נמצאה לו קבוצה שתקלוט אותו.

ברוניניו (IMAGO)

דולב חזיזה, שנפצע במהלך המשחק והוחלף, ייבדק במהלך היום, אך בשלב זה לא נראה שמדובר בפציעה שתמנע ממנו לעמוד לרשות הסגל במשחק הגביע מול רעננה במסגרת שמינית הגמר. גם איתן אזולאי שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי ועלול להיעדר מהמשחק מול מכבי ת"א, ייבדק.