יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
14988-85012הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"צריכים לבוא עם הציפורניים": דריכות במכבי ת"א

הצהובים רוצים לשים מאחוריהם את רצף ההפסדים ביורוליג, כשהם יארחו ב-21:05 את הפועל י-ם: "אנחנו בתקופה לא טובה, צריך לבוא עם הרבה מאוד מלחמה"

|
שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 21:05) את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-13 של ליגת ווינר סל, שיהיה האחרון של השתיים בסיבוב הראשון של הזירה המקומית. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במגמות הפוכות בזירה האירופית: חניכיו של עודד קטש לאחר ההפסד השלישי ברציפות ביורוליג ואלו של יונתן אלון לאחר הניצחון העשירי הרצוף ביורוקאפ.

במועדון הצהוב מודים לקראת המפגש: ״אנחנו בתקופה לא טובה״. עם זאת, החניכים של עודד קטש מדורגים במקום הראשון בטבלה בליגת העל, כאשר במאזנם 11 ניצחונות אל מול הפסד בודד. אצל מכבי מסתכלים על המשחק כחשוב במיוחד: בטח בגלל שמדובר במשחק ביתי, וגם לאור כך שההפסד של הפועל תל אביב ליריבה מהבירה שם את הצהובים בפוזיציה טובה יותר לקראת הסיבוב השני, זאת בהינתן שהם יצליחו להשיג את המטרה שלהם, לנצח את הפועל ירושלים. 

השיח בסביבת הקבוצה עוסק, איך לא, בנושא ההגנה: ״אי אפשר לספוג באזור ה-100 נקודות״ מבהירים במועדון, שם יודעים מה שווה החבורה של יונתן אלון: ״ירושלים היא קבוצת כדורסל טובה שאוהבת ללכת פנימה״ ומוסיפים ״אנחנו צריכים להשיג עצירות ולשחק הגנה הרבה יותר טובה״.

עודד קטש. צריך לשפר את ההגנה (ראובן שוורץ)עודד קטש. צריך לשפר את ההגנה (ראובן שוורץ)

בזירה המקומית, חניכיו של קטש ניצחו בצורה מרשימה את הפועל העמק במחזור הארון, אך כאמור באירופה הדברים לא נראים טוב בתקופה האחרונה, כשהצהובים ספגו 95 נקודות מול באיירן, 93 מול ברצלונה ובחמישי האחרון 98 מול ריאל מדריד. הצהובים חסרו מספר שחקנים במשחקיהם האחרונים, כאשר בירושלים רק קאדין קרינגטון החמיץ את ההתמודדות האחרונה של הקבוצה ביורוקאפ בשל רגישות בשריר הירך האחורי. 

במכבי תל אביב מבהירים לקראת המשחק: ״אנחנו רוצים לנצח, צריך לבוא שוב עם הציפורניים והרבה מאוד מלחמה״. בסביבת הקבוצה מדברים גם על הדחיפה לה מצפים מהקהל במשחק הערב ומסכמים את המצב: ״כדי לצאת מבור צריך לעשות את הצעד הראשון, ונקווה שנעשה אותו היום״.

