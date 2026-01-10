יום ראשון, 11.01.2026 שעה 00:44
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
2039-2218זוולה12
1929-2617גו אהד איגלס13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1527-2017טלסטאר15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1426-1618נאק ברדה17
1432-1918וולנדם18

למקין שיחק 90 דקות: טוונטה סיימה ב-1:1

הבלם פתח ולא הוחלף במשחק הליגה הביתי נגד זוולה שהסתיים בשוויון. הקבוצה של הישראלי נשארה במקום השביעי בליגה ההולנדית, במרחק 4 נקודות מהאלופות

|
סתיו למקין (IMAGO)
סתיו למקין (IMAGO)

המחזור ה-18 של הליגה ההולנדית נמשך הערב (ראשון), כשטוונטה של סתיו למקין סיימה בשוויון 1:1 עם זוולה. הבלם הישראלי שיחק בכל 90 הדקות וסייע לקבוצתו לבסס את מקומה במקום השביעי.

זהו המשחק השביעי ברצף שלמקין פותח ולא מוחלף אצל קבוצתו ההולנדית, הוא השלים 81 מסירות מתוך 88 ניסיונות, מתוכן עשר מסירות מדוייקות בשליש האחרון של המגרש מתוך 11 ניסיונות, שני מאבקים מוצלחים וארבע חטיפות.

טוונטה השלימה משחק עשירי ברציפות ללא הפסד, מתוכם שמונה בליגה ועוד שניים בגביע. הקבוצה ניצבת במקום השביעי במרחק ארבע נקודות מהמקום שמוביל לליגת האלופות, שם נמצאת אייאקס עם משחק אחד פחות.

סתיו למקין (IMAGO)סתיו למקין (IMAGO)

רועי בן שימול נכנס בדקה ה-64 בניצחון 1:2 של אלבסאני על פלאמורטארי במסגרת שמינית הגמר של הגביע האלבני. הישראלי עלה למגרש במצב של 1:1, המשחק נגרר להארכה ובדקה ה-115 דונארט איברהימי קבע את תוצאת המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */