שחקן חדש בסגול: דארין גרין חתם בהפועל חולון

חולוניה צירפה לשורותיה את הגארד שיחגוג 25, מגיע לישראל אחרי ששיחק ברודניצקי הסרבית. מאמן הקבוצה יואב שמיר: "מדובר בשחקן מוכשר, יוסיף יכולת"

דרין גרין (IMAGO)
הפועל חולון הודיעה הערב (שבת) על החתמתו של השוטינג גארד דארין גרין ג'וניור בשורות הקבוצה. גרין, שיחגוג 25 בשבוע הבא (1.93 מ’), מגיע לסגולים מ-Spd רודניצקי הסרבית במסגרתה שיחק בליגה הסרבית הבכירה ובליגה האדריאטית.

גרין הוביל עד כה את טבלת הקלעים בסרביה עם 20.6 נקודות, 3.1 ריבאונדים ו-1.6 אסיסטים למשחק (47.1 אחוזים לשלוש), כשמשחק השיא שלו היה בחודש דצמבר עם 52 נקודות בניצחון על OKK בלגרד ב-102:111 (13 מ-23 לשלוש).

בליגה האדריאטית הוא העמיד ממוצעים של 19.8 נקודות, 3.6 ריבאונדים ו-1.8 אסיסטים למשחק. היום במשחק הפרידה מקבוצתו קלע גרין 33 נקודות ב-29 דקות עם 75% לשלוש, 9 מ-12. את קריירת המכללות סיים השחקן בפלורידה סטייט עם ממוצעים של 11.9 נקודות,2.7 ריבאונדים ו-1.2 אסיסטים.

מאמן הקבוצה, יואב שמיר, התייחס להחתמתו של גרין: "שמח מאוד על הצטרפותו של דארין גרין לקבוצה. מדובר בגארד מוכשר שנמצא במגמת עליה ויכול לשחק בכמה עמדות. הוא יוסיף לנו יכולת יצירה בהתקפה ופיזיות הגנתית. ברוך הבא דארין למשפחה הסגולה".

